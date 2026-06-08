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Rodríguez dialoga con Erdogan para fortalecer los lazos entre Turquía y Venezuela

ESTAMBUL (AP) — La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en Estambul el lunes para mantener conversaciones destinadas a profundizar la cooperación, particularmente en comercio, energía y minería, según un comunicado de la oficina del líder turco.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega para una reunión con el primer ministro indio Narendra Modi en Nueva Delhi, India, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP/Manish Swarup)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llega para una reunión con el primer ministro indio Narendra Modi en Nueva Delhi, India, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP/Manish Swarup) AP

Rodríguez, quien asumió el cargo después de que fuerzas de Estados Unidos capturaron al entonces presidente Nicolás Maduro en enero, llegó a Turquía tras una visita a India centrada en fortalecer los vínculos energéticos.

El comunicado de la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia turca indicó: “El presidente Erdogan manifestó que nuestro país siempre está al lado del pueblo amigo de Venezuela. Subrayó la determinación de Turquía de seguir impulsando la cooperación con Venezuela en muchos ámbitos, especialmente en comercio, energía y minería”.

Turquía y Venezuela, país rico en petróleo, han forjado lazos estrechos durante la última década, reforzados por el apoyo de Maduro a Erdogan tras el fallido intento de golpe de Estado de 2016. Ankara respaldó con frecuencia a Maduro en el plano diplomático, y ambos países firmaron acuerdos para cooperar en energía y en el comercio de oro pese a las sanciones internacionales.

La reunión con Rodríguez en el Palacio de Dolmabahce, en Estambul, también abordó medidas para elevar el comercio bilateral de 448 millones de dólares en 2025 a una meta de 3.000 millones.

Además de los asuntos bilaterales, los líderes intercambiaron puntos de vista sobre la evolución global, añadió el comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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