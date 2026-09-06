americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rockies se valen de 6 carreras en el 5to inning para vencer 10-7 a Cardenales

DENVER (AP) — Cole Carrigg conectó dos hits, incluido un sencillo en el comienzo del quinto inning, que encendió un racimo de seis carreras, y los Rockies de Colorado vencieron el sábado 10-7 a los Cardenales de San Luis.

Cole Carrigg, de los Rockies de Colorado, lanza su bate durante el duelo ante los Cardenales de San Luis, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski)
Cole Carrigg, de los Rockies de Colorado, lanza su bate durante el duelo ante los Cardenales de San Luis, el sábado 5 de septiembre de 2026 (AP Foto/David Zalubowski) AP

Los Rockies, que apenas consiguieron una base por bolas en las primeras cuatro entradas, terminaron con 11 hits.

El abridor de Colorado Mason Adams, en su tercera apertura desde su debut en las Grandes Ligas el 25 de agosto, no logró salir del quinto inning y se quedó sin su primera victoria en las mayores.

Brennan Bernardino (4-3) se llevó el triunfo y Jordan Romano consiguió los dos últimos outs para su 15º salvamento.

El abridor de los Cardenales Matthew Liberatore (5-14) sufrió su octava derrota consecutiva y no ha ganado en sus últimas nueve aperturas. Retiró a los primeros 10 bateadores antes de otorgar base por bolas a Connor Norby.

Retiró a los dos siguientes antes de que Colorado rompiera el cero en el quinto.

_____

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO - El volante argentino Enzo Fernández tras ser expulsado en la final del Mundial, el 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. España se impuso 1-0. (AP Foto/Abbie Parr)

Manchester City ficha a Enzo Fernández e Iliman Ndiaye y supera los 600 millones de dólares este verano

ARCHIVO - Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Martin Meissner)

Messi anuncia su retiro de la selección Argentina tras 20 años de carrera

Destacados del día

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

Raúl Castro reaparece junto a Díaz-Canel y desmiente rumores sobre su muerte tras una semana de especulaciones

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

VIDEO: Decenas saquean un camión de aceite en La Habana frente a policías en medio de la crisis de alimentos

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

¡DÍAZ-CANEL ACTIVA PLANES DE GUERRA! Cuba prepara sótanos y túneles ante el temor de un ataque de EEUU

El Cangrejo habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

"El Cangrejo" habría amenazado con parar diálogo EEUU-Cuba tras visita del FBI a familiares en Miami

El presidente Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, habla durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, el miércoles 27 de mayo de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)

MARCO RUBIO ENDURECE MENSAJE SOBRE CUBA: "Trump y yo somos inquebrantables en que Cuba será libre"

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter