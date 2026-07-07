Rockies retiran a Hunter Goodman ante Dodgers por contusión en la mano izquierda

Hunter Goodman, de los Rockies de Colorado, celebra en el dugout tras conectar un jonrón de dos carreras en la quinta entrada de un partido de béisbol contra los Marlins de Miami, el miércoles 1 de julio de 2026, en Denver. (Foto AP/Geneva Heffernan) AP

Goodman estaba previsto originalmente como bateador designado. Pero fue descartado debido a una contusión en la mano izquierda. Le hicieron radiografías, que resultaron negativas. Está catalogado como día a día.

Goodman se lesionó la noche del lunes en una derrota 8-7 en 11 entradas en el primer juego de la serie. Se deslizó hacia el plato con lo que habría sido la carrera de la ventaja en la parte alta de la novena. Pero la decisión de quieto fue revertida tras una revisión solicitada por los Dodgers. Goodman comentó que se lastimó la muñeca en la jugada.