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Rockies remontan ante Dodgers 4-3 tras 2 errores en la octava

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani conectó el jonrón número 300 de su carrera, pero dos errores de los Dodgers de Los Ángeles en la octava entrada derivaron en tres carreras de los Rockies de Colorado, que remontaron para imponerse 4-3 la noche del martes.

Dalton Rushing (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, es puesto fuera (tagged out) por el receptor de los Rockies de Colorado, Braxton Fulford, mientras intenta anotar tras un toque de bola de jugada de selección de Miguel Rojas durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill)
Dalton Rushing (derecha), de los Dodgers de Los Ángeles, es puesto fuera (tagged out) por el receptor de los Rockies de Colorado, Braxton Fulford, mientras intenta anotar tras un toque de bola de jugada de selección de Miguel Rojas durante la quinta entrada de un partido de béisbol, el martes 7 de julio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/Mark J. Terrill) AP

Con ventaja de 3-1, el relevista Will Klein (3-3) provocó una posible doble matanza para terminar la entrada, pero la jugada se convirtió en un error productor de carrera del campocorto venezolano Miguel Rojas. Luego, los Rockies convirtieron una jugada de squeeze en dos carreras más para tomar ventaja de 4-3 cuando Rojas jugó mal un tiro a tercera.

Tyler Freeman bateó un rodado para una elección del fildeador a Rojas, y anotó Kyle Karros, quien había recibido base por bolas.

Los Dodgers tuvieron las carreras del empate y de la ventaja en posición de anotar cuando Freeland conectó un sencillo y se robó la segunda base frente al relevista Jordan Romano, y el bateador emergente Teoscar Hernández recibió base por bolas. Pero Ohtani elevó un pop a tercera, el cubano Andy Pages elevó al jardín derecho y Freddie Freeman se ponchó tirándole para terminar el juego.

El dominicano Juan Meijia (2-6) se llevó la victoria con dos entradas de relevo en las que permitió una carrera. Romano consiguió su sexto salvamento.

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FUENTE: AP

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