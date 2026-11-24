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ARCHIVO — El manager de los Marineros de Seattle, Scott Servais, observa desde la caseta durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Tigres de Detroit, el 15 de agosto de 2024, en Detroit. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo) AP

Los Rockies incorporaron el martes al exmánager de Seattle Scott Servais como director sénior de operaciones de béisbol. Su función incluye trabajar en el sistema de desarrollo de jugadores —además de echar una mano con el draft— mientras los Rockies intentan retomar el rumbo tras una cuarta temporada consecutiva con 100 derrotas.

Servais tuvo marca de 680-642 con los Marineros durante partes de nueve temporadas. Llegaron a la postemporada en 2022 por primera vez en 21 años.

Servais, de 59 años, también pasó 11 temporadas en las Grandes Ligas como receptor, incluida una etapa de 33 juegos con los Rockies en 2000. Estuvo con San Diego las últimas dos temporadas como asistente especial para el desarrollo de jugadores.

Es el movimiento más reciente del presidente de operaciones de béisbol, Paul DePodesta, para sacar a Colorado de su prolongada sequía de postemporada. Su última temporada ganadora —y de playoffs— fue 2018.

La semana pasada, DePodesta concretó un acuerdo con los Medias Blancas de Chicago para sumar a un par de abridores: el tres veces All-Star dominicano Luis Castillo y el derecho Davis Martin. El contrato de Castillo incluye un salario de 22,75 millones de dólares en 2027.

Los Rockies se mantienen en modo agresivo incluso con un cierre patronal en el horizonte y ante la incertidumbre. DePodesta recibió luz verde de la directiva para gastar dinero en esta temporada baja.

Además de Servais, el equipo sumó a varios integrantes del personal de alto nivel: Steve Barningham (asesor sénior, scouting), Chris Becerra (asesor sénior, scouting y desarrollo de jugadores), Andre Lipcius (scout avanzado) y Oz Ocampo (asesor sénior, internacional y estrategia). “Estamos en una mejor posición que hace un año, pero todavía hay trabajo por hacer”, manifestó DePodesta, quien regresó al béisbol con Colorado en noviembre pasado tras una década en la NFL como director de estrategia de los Cleveland Browns. “Seguiremos explorando todas las vías para construir un club sostenible y ganador”. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP FUENTE: AP