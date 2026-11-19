ARCHIVO - El dominicano Luis Castillo hace un pitcheo en el duelo del martes 22 de septiembre de 2026 ante los Reales de Kansas City (AP Foto/Charlie Riedel, archivo) AP

También recibieron al derecho Davis Martin, mientras enviaban al zurdo Sean Sullivan y al receptor adolescente Douglas Veliz a los Medias Blancas.

Castillo comenzó la temporada pasada con Seattle antes de ser adquirido por Chicago en un acuerdo cerca de la fecha límite de canjes. El derecho de 33 años tuvo un récord combinado de 4-11 con una efectividad de 5.85.

Terminó en la lista de lesionados por un pinzamiento en el hombro derecho.

Martin, reclutado por Chicago en la 14ta ronda de 2018, tuvo una marca de 9-8 con una efectividad de 3.95 en 2026. El lanzador de 29 años trabajó un inning en la postemporada con los Medias Blancas.

Sullivan pasó tiempo con Colorado y con la sucursal de la Triple-A en Albuquerque la temporada pasada. Terminó con una foja de 0-3 y una efectividad de 8.87 con los Rockies.

Fue seleccionado en la segunda ronda por Colorado en el draft de 2023, procedente de Wake Forest.

Veliz es un prospecto venezolano de 17 años. Bateó para .300 en 29 juegos con los DSL Rockies durante su primera temporada como profesional.

“Ésta era una oportunidad para sumar a dos jugadores que valoramos mucho: uno con un brazo de niveles superiores que aporta a nuestras variantes de pitcheo, y el segundo, un receptor de las menores que controla la zona de strike y tiene un futuro brillante", explicó el vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Medias Blancas, Chris Getz.

"Consideramos que era un buen acuerdo para ambos equipos. Reconocemos nuestra necesidad de pitcheo y seguiremos buscando otras oportunidades para mejorar el cuerpo de lanzadores”.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP