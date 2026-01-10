Rockies adquieren al jardinero Jake McCarthy de los Diamondbacks por un lanzador de ligas menores

Compartir en:









ARCHIVO - Foto del 26 de septiembre del 2025, Jake McCarthy de los Diamondbacksde Arizona observa su jonrón en la tercera entrada ante los Padres de San Diego. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo) AP

McCarthy, de 28 años, jugó cinco temporadas con los Diamondbacks y terminó cuarto en la votación al Novato del Año de la Liga Nacional en 2022 después de batear .283 con ocho jonrones, 43 carreras impulsadas y 23 bases robadas.

McCarthy bajó su rendimiento a .204 con cuatro jonrones y 20 carreras impulsadas la temporada pasada. Fue seleccionado en la primera ronda del draft procedente de Virginia en 2018.

Grosz, de 23 años, fue adquirido por los Rockies el verano pasado en el acuerdo que envió al tercera base Ryan McMahon a los Yankees de Nueva York. Grosz tuvo un récord de 5-14 con una efectividad de 4.67 en la liga High-A con Hudson Valley y Spokane.

Grosz fue seleccionado en la undécima ronda del draft procedente de East Carolina en 2023.

___

FUENTE: AP