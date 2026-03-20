Rockets cortan racha de 11 triunfos de Hawks con paliza 117-95; Durant anota 25

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Jabari Smith Jr. (10), de los Rockets de Houston, celebra con su compañero Kevin Durant (7) después de encestar un triple durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA ante los Hawks de Atlanta, el viernes 20 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis) AP

Alperen Sengun aportó 15 unidades, 10 asistencias y nueve rebotes para Houston, que tenía marca de 4-6 en sus 10 partidos anteriores y venía de sufrir derrotas consecutivas ante los Lakers de Los Ángeles.

Nickeil Alexander-Walker encabezó a Atlanta con 21 tantos, pero los Hawks lanzaron apenas para un 42% en tiros de campo y un 26% (9 de 35) en triples. Houston tiró para un 51% en general y un 47% (14 de 30) desde larga distancia.

CJ McCollum anotó 17 puntos y Zaccharie Risacher agregó 16 para Atlanta, que atravesaba su racha ganadora más larga en más de una década y que había colocado al equipo en posición de conseguir un puesto para el play-in.

Los Rockets superaron a los Hawks en rebotes 51-37.

Houston tenía ventaja de 62-54 al descanso y luego se despegó al superar a Atlanta 39-22 en el tercer cuarto.

Onyeka Okongwu repartió tres asistencias, incluida la número 600 de su carrera. Promedia 3,2 asistencias por partido esta temporada, la cifra más alta de su trayectoria.

___ Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP