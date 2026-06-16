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Roberts: Ohtani abrirá el miércoles ante Rays después de que la hinchazón 'desapareció'

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani hará su apertura programada en el montículo contra los Rays de Tampa Bay el miércoles, manifestó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa las acciones antes de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el lunes 15 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/William Liang)
Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa las acciones antes de un partido de béisbol contra los Rays de Tampa Bay, el lunes 15 de junio de 2026, en Los Ángeles. (Foto AP/William Liang) AP

Ohtani (6-2, efectividad de 1,06) salió del juego del jueves pasado en Pittsburgh por una inflamación en la rodilla izquierda. Se perdió el partido del día siguiente contra los Medias Blancas en Chicago y luego regresó para el juego del sábado. Esta será su primera apertura desde la lesión en Chicago.

Roberts comentó el martes que la hinchazón en la rodilla de Ohtani “se había disipado por completo”.

“Vi que ahora mismo solo estaba haciendo unos lanzamientos de calentamiento”, señaló Roberts sobre el trabajo de Ohtani. “En un rato va a hacer su rutina de sensaciones desde el montículo. Lo vi lanzar un poco. Se ve bien, se siente bien. Tengo ganas de que haga una apertura mañana”.

El juego del miércoles contra los Rays comienza a primera hora de la tarde. Es una ventana ajustada para prepararse y un inicio temprano.

“A él le gusta dormir. Desde luego no es lo ideal, pero el calendario es el calendario”, expresó Roberts. “Descansará y hará lo que pueda para estar listo mañana. A cualquiera que tenga algo que pueda ser una señal de alerta, sin duda lo estaremos vigilando de cerca. Pero, de nuevo, no abriría si sintiéramos que lo vamos a poner en riesgo. Es un competidor”.

Consultado sobre si Ohtani bateará además de lanzar, Roberts dijo que aún no lo había decidido.

En su última apertura como lanzador, el miércoles pasado, Ohtani permitió cuatro carreras — tres limpias — en 6 2/3 entradas y los Dodgers perdieron ante Pittsburgh 9-8.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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