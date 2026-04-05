River Plate golea 3-0 a Belgrano antes de su debut en la Copa Sudamericana

Con un doblete de Tomás Galván, a los 36 y 83 minutos, más un tanto de Facundo Colidio, a los 59, el “Millonario” se impuso con justicia en el cotejo correspondiente a la 13ra. jornada y recuperó el segundo puesto de la Zona B, tres puntos por detrás del líder Independiente Rivadavia de Mendoza.

De esta forma, River llegará afilado a su duelo del miércoles en Santa Cruz de la Sierra con Blooming, en su estreno en la Copa Sudamericana.

“Tenía muchas ganas de meter un gol. Se me dio y estoy muy contento”, declaró el volante ofensivo Galván, quien nunca antes había celebrado un tanto con la camiseta de River —surgió en el club y luego fue cedido a préstamo a otros equipos— y frente al “Pirata” subió su nombre al marcador por partida doble.

“Estaba tranquilo. Sabía que iba a volver a convertir un gol. Coudet te exige y hoy jugamos bien”, declaró por su parte el delantero Colidio, quien hacía 26 partidos que no marcaba en la red rival.

La breve pretemporada dispuesta por el técnico durante la interrupción del Apertura en el marco de los amistosos de la selección argentina pareció dar frutos por lo mostrado en particular en el segundo tiempo, que el equipo de la banda roja dominó a placer frente a unos de sus principales contendientes en la lucha por terminar en zona de playoff.

Ya en la primera etapa, el anfitrión había entregado señales positivas en cuanto a funcionamiento y desempeños individuales por encima de los últimos partidos.

El “Chacho” apeló a Fabricio Bustos (fue su capitán en el Inter de Porto Alegre) y al uruguayo Matías Viñas para reemplazar a los dos laterales titulares habituales: el lesionado Gonzalo Montiel y el suspendido Marcos Acuña. Ambos sustitutos destacaron por su profundidad en ataque.

Sebastián Driussi también cumplió un buen partido. Metió un remate en el palo y tuvo otras tres chances para romper el cero. En la última, tras un rebote propiciado por el arquero visitante, Galván se dio el gusto de festejar por primera vez en el Monumental.

En el complemento, Coudet volvió a darle una oportunidad a Juan Cruz Meza, que no jugaba desde septiembre del año pasado. El juvenil de 18 años no lo decepcionó y asistió con un centro para el cabezazo goleador de Colidio.

Luego, con el equipo de Ricardo Zielinski adelantado en ataque –generó algunas chances, bien resueltas por el arquero Santiago Beltrán-, otra buena jugada colectiva culminó con un remate de Galván que fue palo y adentro para sentenciar la goleada y desatar la algarabía de los hinchas.

Antes del final, Coudet posibilitó el estreno absoluto en primera del juvenil de 18 años Lautaro Pereyra, terminando con siete canteranos de los once hombres en cancha.

River sumó así su quinto triunfo en los últimos seis partidos y llega en alza para una seguidilla de partidos importantes que incluyen no solo su debut en la Sudamericana, sino también los clásicos ante Racing Club y Boca Juniors por el torneo local.

Más temprano en la jornada dominical, también por la Zona B, Huracán goleó 3-0 a domicilio a Gimnasia y Esgrima de La Plata con un gol del ecuatoriano Jordy Caicedo.

En otros partidos relevantes de la fecha, Boca Juniors superó 1-0 el jueves a Talleres en Córdoba, mientras que en el clásico de Avellaneda Independiente derrotó el sábado como local a Racing, también por la mínima.

FUENTE: AP