River Plate gana por la mínima ante Estudiantes de Río Cuarto, que desciende

El único gol del encuentro lo consiguió el internacional Marcos Acuña a los 5 minutos de juego.

Este triunfo le permite a River llegar a los 16 puntos para ocupar el noveno puesto (fuera de los octavos de final) con un partido menos. Los millonarios visitarán a Sarmiento en Junín el miércoles en un cotejo pendiente de la jornada 11.

Con esta derrota, el conjunto riocuartense descendió a segunda división a falta de cinco fechas del final de la primera rueda.

El club celeste es hasta hoy el peor de los que participaron en los certámenes de 30 equipos desde sus comienzos en 2015. Ganó sólo dos partidos de 28.

El gol de Acuña llegó temprano en el partido. Ángel Correa lanzó un pase desde la derecha para la entrada del lateral que definió de zurda en la boca del arco.

Parecía que el conjunto local iba a conseguir más goles ante un rival muy limitado, pero en el resto del partido no lo pudo conseguir pese a dominar el trámite con comodidad.

Los riverplatenses mantuvieron el control del choque también en el segundo tiempo. No obstante, demostraron ineficacia para ampliar la distancia en el marcador.

“Después de 21 días costó. El grupo hizo un gran esfuerzo”, dijo el juvenil riverplatense de 18 años Lautaro Pereyra tras el cotejo.

En tanto, Central Córdoba (Santigo del Estero) y Estudiantes (La Plata) empataron 2-2. Todos los goles fueron anotados en el primer tiempo. Leonardo Sequeira y Michael Santos marcaron para los locales. Miguel Monsalve y Edwuin Cetré, para los pincharratas.

El equipo de Alexander Medina disputará en La Plata el jueves próximo el primer partido de las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo de Río de Janeiro.

Banfield le ganó en Victoria a Tigre por 2-1. Adrián Balboa y Tomás Adoryan fueron los autores de los tantos verdiblancos. Jerónimo Dómina, del gol tigrense.

Barracas Central derrotó por 2-0 a Huracán.

El viernes, Instituto y Boca Juniors empataron 2-2 en el estadio Mario Kempes.

Otros resultados: Aldosivi 1, Sarmiento 3; Gimnasia y Esgrima (La Plata) 1, Atlético Tucumán 1; Unión 0, Defensa y Justicia 2 (viernes).

Próximos partidos: San Lorenzo-Deportivo Riestra, Rosario Central-Independiente Rivadavia, Platense-Argentinos Juniors, Racing-Belgrano, Talleres-Independiente (domingo); Lanús-Vélez Sarsfield, Gimnasia y Esgrima (Mendoza)-Newell’s Old Boys (lunes).

Posiciones: Grupo A: Instituto 26 puntos; Defensa 24; Boca, Vélez 21; Lanús, Newell’s, Gimnasia (M), Independiente 17; Estudiantes 14; Unión 13; Riestra, San Lorenzo 11; Platense, Central Córdoba 10; Talleres 8.

Grupo B: Argentinos 21 puntos; Belgrano, Sarmiento, Rosario Central, Huracán, Gimnasia (LP) 19; Ind. Rivadavia, Barracas 18; River 16; Atl. Tucumán 14; Banfield 13; Tigre 12; Racing 11; Aldosivi 8; Estudiantes (RC) 6.

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FUENTE: AP