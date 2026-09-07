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Riley Greene y Kevin McGonigle conectan jonrones en triunfo de Tigres 5-4 sobre Mellizos

DETROIT (AP) — Riley Greene conectó tres imparables, incluido un jonrón de dos carreras, y Kevin McGonigle añadió un cuadrangular solitario el lunes para guiar a los Tigres de Detroit a una victoria por 5-4 sobre los Mellizos de Minnesota.

Riley Greene (31), de los Tigres de Detroit, celebra su jonrón de dos carreras con Gleyber Torres durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Mellizos de Minnesota, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya)
Riley Greene (31), de los Tigres de Detroit, celebra su jonrón de dos carreras con Gleyber Torres durante la quinta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas ante los Mellizos de Minnesota, el lunes 7 de septiembre de 2026, en Detroit. (AP Foto/Paul Sancya) AP

El abridor de los Tigres, Troy Melton (8-4), permitió cuatro carreras y siete hits en 5 2/3 entradas, y cuatro relevistas limitaron a los Mellizos a un imparable el resto del camino. Kenley Jansen lanzó la novena para conseguir su salvamento número 494 de por vida y el 18 de esta temporada.

Joe Ryan (6-9) trabajó cuatro entradas por Minnesota en su regreso desde la lista de lesionados. Trevor Larnach conectó un vuelacercas y anotó dos veces por los Mellizos, que están a 4 1/2 juegos de un puesto de playoffs con 18 por disputar.

Minnesota tomó ventaja de 1-0 en la primera entrada cuando Luke Keaschall anotó con un rodado productor de Ryan Jeffers.

El 15to jonrón de McGonigle empató el juego en la parte baja antes de que Detroit anotara dos veces en la segunda, ayudado por problemas de control de Ryan y un error de tiro del primera base Royce Lewis. Colt Keith recibió un pelotazo con las bases llenas.

Larnach disparó un jonrón solitario en la cuarta, pero Greene respondió con un batazo de 417 pies ante el relevista Connor Prielipp en la quinta para darle a Detroit una ventaja de 5-2. Greene suma seis extrabases en sus últimos tres juegos.

El doble de dos carreras de Walker Jenkins impulsó a Larnach y Kaelen Culpepper para acercar a Minnesota 5-4 en la sexta. Los Twins llenaron las bases con dos outs, pero el relevista Tyler Kinley ponchó a Kody Clemens.

En su primera apertura tras perderse un mes por una distensión en el glúteo izquierdo, Ryan permitió tres carreras —dos limpias— y tres hits. Ponchó a siete y dio una base por bolas.

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Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP

FUENTE: AP

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