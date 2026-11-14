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Rigoberta Menchú participa en ceremonia maya para Miguel Ángel Asturias en Guatemala

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Flores, velas, incienso y canela son parte de la ceremonia maya en que el sábado participa la indígena Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz, en un tributo al escritor Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura y cuyas cenizas serán enterradas en Guatemala. Asturias murió en el exilio en 1974.

La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú enciende una vela durante una ceremonia en honor al escritor guatemalteco y premio Nobel Miguel Ángel Asturias, en el sitio arqueológico maya de Kaminaljuyú, en Ciudad de Guatemala, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo)
La premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú enciende una vela durante una ceremonia en honor al escritor guatemalteco y premio Nobel Miguel Ángel Asturias, en el sitio arqueológico maya de Kaminaljuyú, en Ciudad de Guatemala, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Foto AP/Moisés Castillo) AP

La Nobel de la Paz fue invitada por el guía de saberes ancestrales Tat Juan José Chirizcuat para encender el fuego del Sol e iniciar la ceremonia celebrada en el sitio arqueológico Kaminal Juyu, en la zona siete de la capital guatemalteca.

Previa a ello, Menchú se acercó a las cenizas de Asturias que reposan en una urna de jade verde de 32 kilos, tallada en forma de grano de maíz, que el domingo será enterrada en un monumento en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde descansarán sus restos definitivamente. Colocó sus manos en la urna, le rezó, le habló y besó, luego entrelazó sus manos con el hijo de Asturias, Miguel Ángel Asturias Amado, para darle la bienvenida.

“Hoy estamos aquí, nos dignificamos de la eterna presencia de don Miguel Ángel Asturias, no sólo en Guatemala sino en el mundo”, dijo la Nobel, que destacó la llegada de las cenizas tras décadas de que el autor muriera exiliado. “Quien se atrevió a desterrar un linaje, estaban muy equivocados y han perdido”.

Menchú indicó que el linaje de Asturias florece “aquí en su tierra Guatemala”, en referencia a sus hijos, nietos y otros familiares.

La Nobel invitó a la población para mantener viva la memoria de Asturias leyendo sus obras.

Acompañado de sus familiares y algunos invitados la ceremonia, inició el rito frente al altar adornado con ofrendas y flores blancas, negras —simbolizadas con flores moradas—, rojas y amarillas colocadas en el sentido de los cuatro puntos cardinales. Tat Chirizcuat dijo que el día era de energía Aj Ma’q, que significa energía de las abuelas y el día para pedir perdón.

Asturias fue señalado por algunos sectores de acciones de racismo y otros de defender a las poblaciones indígenas que incluso le habría provocado el exilio. Tat Chirizcuat dijo que sin importar las acusaciones, era un buen día para pedir perdón y reconciliarnos.

Menchú destacó que el encuentro de los dos Nobeles era “soñado y muy querido, porque tantas veces que nos hemos sentido desterrados de la tierra, tantas veces sentimos el silencio, ese silencio infernal en las escuelas, en los medios, en las mentes, en las calles por eso es tan importante su regreso”, y también felicitó al Estado guatemalteco y al presidente Bernardo Arévalo por el retorno de los restos.

Miguel Ángel Asturias Amado, hijo del Nobel, dijo que el homenaje era muy importante para su familia.

“Mi padre ha llegado a Guatemala", declaró. "Que sirva su llegada para unir a Guatemala”.

Las cenizas de Asturias serán expuestas el sábado en el Palacio Nacional de la Cultura para que la población pueda acudir, para finalizar con el entierro de sus cenizas en el monumento designado.

FUENTE: AP

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