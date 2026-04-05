americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Richie Palacios pega jonrón de 2 carreras en la décima y Rays vencen 4-1 a Mellizos

MINNEAPOLIS (AP) — Richie Palacios conectó un jonrón de dos carreras en una décima entrada de tres anotaciones, y los Rays de Tampa Bay vencieron el domingo 4-1 a los Mellizos de Minnesota.

Richie Palacios de los Rays de Tampa Bay celebra tras batear un jonrón de dos carreras en la décima entrada ante los Mellizos de Minnesota el domingo 5 de abril del 2026. (AP Foto/Bailey Hillesheim)
Richie Palacios de los Rays de Tampa Bay celebra tras batear un jonrón de dos carreras en la décima entrada ante los Mellizos de Minnesota el domingo 5 de abril del 2026. (AP Foto/Bailey Hillesheim) AP

El dominicano Junior Caminero también se voló la barda por Tampa Bay, que concluyó una gira inaugural de nueve juegos y 11 días con la victoria número 900 en la carrera del mánager Kevin Cash.

Al abrir los extra-innings, Palacios pegó un batazo hacia el jardín derecho, para su primer cuadrangular de la campaña, en el segundo lanzamiento que vio de Justin Topa (0-1). Una base por bolas con las bases llenas a Caminero impulsó otra carrera.

Bryan Baker (1-0) ponchó a dos de los tres bateadores que enfrentó en la novena entrada para llevarse la victoria. Kevin Kelly consiguió su segundo salvamento con una décima entrada sin carreras.

Matt Wallner conectó un jonrón por los Mellizos, que tuvieron apenas tres hits por segundo juego consecutivo, y batean para .192 como equipo.

El jonrón de Caminero en la cuarta entrada ante Simeon Woods Richardson llegó en un lanzamiento que estaba a 1,14 pies sobre el suelo, el tercero más bajo en el que un bateador de los Rays ha conectado un jonrón desde que Statcast comenzó en 2015, detrás únicamente de Corey Dickerson (0,82 pies el 1 de octubre de 2016) y Brad Miller (1,08 pies el 11 de junio de 2016).

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Luis Suárez festeja con el argentino Lionel Messi, su compañero en el Inter Miami, luego de anotar en el encuentro inaugural de su nuevo estadio, el sábado 4 de abril de 2026, ante Austin (AP Foto/Lynne Sladky)

Luego de 13 años de espera, el sueño de David Beckham se cumple: Inter Miami estrena casa

En la imagen, tomada de un video proporcionado por la NASA, se muestra una vista de la Tierra tomada por el astronauta de la NASA y comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, desde una de las cuatro ventanas de la nave espacial Orion tras completar la maniobra de inyección translunar, el jueves 2de abril de 2026. (NASA vía AP)

Los astronautas de Artemis II van a mitad de camino hacia la Luna y buscan superar al Apollo 13

ARCHIVO - Un miembro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos pasa empujando un carro por delante de un F-15E Strike Eagle en la Base Aérea de Bagram, en Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (AP Foto/Maya Alleruzzo, archivo)

Aviones militares de EEUU derribados en Irán son los 1os abatidos por enemigos en más de 20 años

ARCHIVO - Tiger Woods permanece junto a su vehículo volcado en Jupiter Island, Florida, el viernes 27 de marzo de 2026. (Foto AP/Jason Oteri, Archivo)

Cámara corporal muestra a Tiger Woods esposado tras el accidente donde volcó en Florida

Destacados del día

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Trump dice que piloto rescatado en Irán está gravemente herido y lanza amenaza militar directa

Grúas utilizadas para la construcción del nuevo salón de baile se observan en el exterior de la Casa Blanca, el sábado 4 de abril de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

Investigan reportes de disparos cerca del Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

Trump confirma rescate de tripulante de F-15 en Irán tras audaz operación militar de EEUU

TRUMP: ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN

TRUMP: "ELIMINAMOS LÍDERES MILITARES DE IRÁN"

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Descubren más de 500 gallos de pelea en Miami-Dade y arrestan a dos cubanos por crueldad animal

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter