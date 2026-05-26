Reyna, Berhalter y Zendejas en la lista de Estados Unidos para el Mundial; Luna y Tessmann fuera

El defensor Sergiño Dest, el mediocampista Tyler Adams y el delantero Haji Wright fueron incorporados tras perderse los amistosos de marzo por lesiones. Zendejas no fue convocado en marzo después de una lesión de rodilla el otoño pasado.

Reyna, hijo del excapitán de Estados Unidos Claudio Reyna, estuvo a punto de ser enviado a casa durante el Mundial de 2022 por el entonces entrenador Gregg Berhalter debido a su falta de entrega y aunque apenas fue titular en cuatro partidos esta temporada con el Borussia Mönchengladbach —ninguno desde el 19 de diciembre, Pochettino lo considera un “jugador especial”.

Sebastian Berhalter, el hijo de 25 años del exentrenador, debutó con la selección el junio pasado y se convirtió en el mejor ejecutor de tiros de esquina de los estadounidenses.

Entre los jugadores descartados que habían estado en la lista de marzo incluyó al arquero Patrick Schulte, junto con Tessmann y el también mediocampista Aidan Morris. Dos jugadores quedaron al margen por lesiones recientes: el mediocampista Johnny Cardoso (cirugía de tobillo derecho) y el delantero Patrick Agyemang (rotura del tendón de Aquiles derecho). El defensor Cameron Carter-Vickers se recupera de una rotura del tendón de Aquiles sufrida en octubre.

Luna se perdió los partidos de marzo por una lesión de rodilla después de haber jugado 17 de 18 encuentros internacionales el año pasado.

La mitad de la lista repite del último Mundial: el arquero Matt Turner; Dest y los también defensores Tim Ream, Antonee Robinson y Joe Scally; Adams y los también mediocampistas Weston McKennie, Reyna y Cristian Roldan; y los delanteros Brenden Aaronson, Christian Pulisic, Tim Weah y Wright.

Los defensores Chris Richards y Miles Robinson fueron elegidos después de que lesiones les impidieran disputar el torneo de 2022, en el que Estados Unidos fue eliminado por Países Bajos en los octavos de final. Richards es una preocupación por su estado físico tras romperse dos ligamentos del tobillo izquierdo el 17 de mayo.

Entre los últimos recortes hace cuatro años, Ricardo Pepi entró esta vez.

Entre los jugadores de 2022 que quedaron fuera se incluyó a los arqueros Ethan Horvath y Sean Johnson; a Carter-Vickers y los también defensores Aaron Long, Shaq Moore, DeAndre Yedlin y Walker Zimmerman; a los mediocampistas Kellyn Acosta, Luca de la Torre y Yunus Musah; y a los delanteros Jesús Ferreira, Jordan Morris y Josh Sargent.

¿Dónde juegan?

Solo ocho jugadores fueron convocados de la Major League Soccer, la menor cifra desde los cuatro de 2010, y no se eligió a ningún atacante de la MLS.

Cinco jugadores están en Inglaterra, tres en la Bundesliga de Alemania, tres en la Ligue 1 de Francia, dos en la Serie A de Italia y dos en la Eredivisie de Países Bajos, y uno en México, uno en Escocia y uno en España.

Pulisic terminó su temporada con el AC Milan sin anotar en 19 partidos desde el 28 de diciembre y acumula ocho encuentros con Estados Unidos sin gol desde noviembre de 2024.

Pero tres centrodelanteros de Pochettino terminaron sus temporadas de clubes en buena forma, con un total combinado de 56 goles: Folarin Balogun y Pepi anotaron 19 cada uno y Wright 18.

Por primera vez desde 1990, ningún arquero estadounidense proviene de clubes europeos.

Estados Unidos debuta contra Paraguay el 12 de junio en Inglewood, California, juega contra Australia una semana después en Seattle y cierra el Grupo D con un partido ante Turquía el 26 de junio en Inglewood.

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Plantel:

Arqueros: Chris Brady (Chicago), Matt Freese (New York City), Matt Turner (New England)

Defensores: Max Arfsten (Columbus), Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (Charlotte), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (Cincinnati), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Auston Trusty (Celtic)

Mediocampistas: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver), Weston McKennie (Juventus), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Cristian Roldan (Seattle), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)

Delanteros: Brenden Aaronson (Leeds), Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven), Christian Pulisic (AC Milan), Tim Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry), Alejandro Zendejas (América)

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP