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Retiran demanda civil contra exlíder del Sinn Féin irlandés Gerry Adams

LONDRES (AP) — Tres víctimas de atentados con bomba en Inglaterra perpetrados por el Ejército Republicano Irlandés pusieron fin el viernes a su reclamación de indemnización contra el exlíder del Sinn Féin, Gerry Adams.

El exlíder del Sinn Fein Gerry Adams en el tribunal en Londres el 18 de marzo del 2026. (Ben Whitley/PA via AP)
El exlíder del Sinn Fein Gerry Adams en el tribunal en Londres el 18 de marzo del 2026. (Ben Whitley/PA via AP) AP

En lo que iba a ser el último día del juicio civil de dos semanas en el Tribunal Superior del Reino Unido en Londres, la abogada de los tres hombres, Anne Studd, indicó que la demanda se retiraría después de “procedimientos ocurridos durante la noche”. Señaló que el cambio estaba relacionado con un argumento en torno a un “abuso del proceso”.

No se proporcionaron más detalles.

Adams estaba siendo demandado por presuntamente ser directamente responsable y cómplice de decisiones del IRA Provisional de detonar bombas en Inglaterra en 1973 y 1996. Se le reclamaba una libra simbólica (1,34 dólares) en concepto de daños y perjuicios.

Adams, de 77 años, quien declaró en el juicio pero no estaba en el tribunal el viernes, difundió un comunicado poco después de que se retirara el caso, en el que acogió con satisfacción la decisión de los demandantes.

“Asistí al caso civil por respeto hacia ellos", declaró Adams en el comunicado. "Esta decisión pone un fin enfático a un caso que nunca debió haberse presentado”.

Adams es una de las figuras más influyentes del conflicto de décadas en Irlanda del Norte. Dirigió el partido político Sinn Féin, vinculado al IRA, entre 1983 y 2018 y ayudó a negociar el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998. Siempre ha negado haber sido miembro del IRA, aunque algunos excolegas han dicho que fue uno de sus dirigentes.

El trío sostuvo que Adams era miembro del Consejo del Ejército del IRA, el órgano de toma de decisiones, y que era tan responsable como los hombres que colocaron los explosivos durante las tres décadas de violencia en las que participaron militantes republicanos irlandeses y lealistas británicos, así como soldados del Reino Unido. Unas 3.600 personas murieron, la mayoría en Irlanda del Norte, aunque el IRA también hizo estallar bombas en Inglaterra.

John Clark, un agente de policía, tenía metralla incrustada en la cabeza y en una mano por el atentado de 1973 contra el tribunal de Old Bailey en Londres. Jonathan Ganesh sufrió secuelas psicológicas por el atentado de 1996 en los Docklands de Londres. Barry Laycock quedó con una discapacidad y tuvo dificultades económicas tras el atentado de 1996 contra el centro comercial Arndale en Manchester.

En sus declaraciones, los tres hombres manifestaron que no habían presentado reclamaciones antes porque no se dieron cuenta de que podían hacerlo, no podían pagarlo, sufrían lesiones mentales o físicas y temían represalias violentas.

Adams nunca fue acusado por los atentados ni detenido bajo sospecha de estar vinculado a ellos. En 1978 fue acusado de ser miembro del IRA, pero el caso se retiró posteriormente por falta de pruebas.

Adams obtuvo el año pasado un fallo a su favor por 100.000 libras (116.000 dólares en ese momento) tras acusar a la BBC de difamación por una afirmación en un documental televisivo de que autorizó el asesinato de un informante dentro del movimiento republicano irlandés.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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