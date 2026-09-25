Resultados definitivos de las elecciones parlamentarias en Rusia confirman el dominio del Kremlin

Ella Pamfilova, jefa de la Comisión Electoral Central de Rusia (centro), reporta los resultados oficiales de las elecciones parlamentarias de Rusia en una reunión de la entidad en Moscú, Rusia, el 25 de septiembre de 2026. (AP Foto/Alexander Zemlianichenko) AP

Según los resultados publicados por la Comisión Electoral Central, el principal partido del Kremlin, Rusia Unida, obtendrá más de tres cuartas partes de los escaños de la cámara baja, la Duma Estatal, un récord histórico. La votación, minuciosamente orquestada, excluyó prácticamente a cualquier oposición real.

Casi el 60% de los 111 millones de habitantes con derecho a voto participaron en los comicios de tres días que terminaron el domingo, el mejor dato para unas parlamentarias. Las autoridades prolongaron la votación durante tres días y permitieron el voto online en algunas regiones para impulsar la participación.

Las elecciones fueron las primeras desde que el presidente, Vladímir Putin, ordenó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, y las primeras que incluyen a residentes en cuatro regiones del país vecino que fueron tomadas y anexadas ilegalmente por Moscú más tarde ese año.

También se votó en Crimea, anexada ilegalmente por Rusia en 2014. Kiev calificó de ilegal la votación en esas regiones.

Putin declaró el miércoles que los resultados electorales eran una muestra de apoyo público a las políticas del Kremlin.

La campaña masiva de la prensa estatal y el férreo control electoral permitieron al Kremlin reforzar su dominio político pese a los problemas económicos y a los ataques ucranianos con drones de largo alcance.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, indicó que Rusia Unida obtuvo 349 de los 450 escaños de la Duma. Logró el 58% de los votos para los 225 escaños asignados por partidos y ganó 209 contiendas de distrito uninominal —que determinan la formación de la otra mitad de la cámara.

De acuerdo con Pamfilova, varias formaciones más pequeñas que representan a la “oposición sistémica” —que vota en línea con los deseos del Kremlin en todos los asuntos clave— lograron 97 escaños. Los cuatro puestos restantes fueron para candidatos sin afiliación partidista, agregó.

Rusia Unida y otros partidos dijeron que incluyeron a decenas de veteranos de la guerra en Ucrania en sus listas.

“La experiencia de nuestros héroes es necesaria. Los resultados de la votación lo han confirmado claramente”, manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. “Harán una contribución valiosa a la elaboración de diversas iniciativas”.

El partido progresista Yabloko, la única entidad política registrada que criticó públicamente la guerra, fue retirado de la boleta el mes pasado por el Tribunal Supremo. Solo tenía unas pocas decenas de candidatos en las contiendas uninominales y ninguno de ellos obtuvo un escaño.

Los comicios se celebraron en medio de los incesantes ataques ucranianos con drones. El domingo, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que derribó 1.110 drones durante la noche.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, apuntó que el domingo se neutralizaron 450 aviones no tripulados que volaban hacia la ciudad, en lo que describió como “el mayor (ataque) de la historia” contra la capital en un intento fallido de perturbar la votación. La ofensiva, que causó daños en una refinería de petróleo y un edificio residencial, dejó tres muertos y 38 heridos en la región metropolitana de Moscú, según las autoridades

Pamfilova dijo que seis trabajadores electorales murieron en ataques ucranianos y que 75 centros de votación resultaron dañados o destruidos por bombardeos durante los comicios.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP