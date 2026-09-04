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Restituirán la obra “Retrato de una dama”, robada por los nazis a un judío y hallada en Argentina

BUENOS AIRES (AP) — Luego de permanecer oculta en Argentina durante décadas, la pintura “Retrato de una dama " del siglo XVIII podrá ser entregada a la heredera del galerista holandés Jacques Goudstikker, a quien los nazis sustrajeron la obra durante su paso por Ámsterdam en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

El Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata resolvió el viernes en una audiencia oral la suspensión de un "juicio a prueba" a los dos acusados de retener el cuadro en su vivienda de esa ciudad costera, situada a unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires.

Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso, señalados por encubrimiento agravado, habían logrado que la fiscalía avalara en julio la suspensión del proceso en su contra a cambio de renunciar a cualquier reclamo sobre la obra y aceptar su restitución a la heredera legítima, Marei Von Saher, con domicilio en Estados Unidos.

Según indicó el Ministerio Público Fiscal, la pintura fue sometida a una pericia técnica que determinó que “podría adscribir a la producción" del artista italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”, y no al retratista Giuseppe Ghislandi, como inicialmente se creyó.

Se llegó a la conclusión luego de un análisis de los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo y gracias al análisis de diversa documentación y registros históricos, incluyendo el archivo fotográfico del Instituto Neerlandés de Historia del Arte.

Los expertos señalaron que la obra podría valer 250.000 euros (unos 290.000 dólares).

La pareja entregó la obra a la justicia en septiembre de 2025. En la actualidad está a resguardo de la Corte Suprema de Argentina y, según el juzgado, se procederá a su restitución cuando los fundamentos de la resolución judicial sean dados a conocer.

Como parte del acuerdo alcanzado, la pareja deberá realizar durante un tiempo un aporte económico a un hospital marplatense y mantenerse a disposición de la justicia.

Abogados de la heredera de “Retrato de una dama” señalaron a medios de prensa argentinos que la obra podría ser exhibida en el país sudamericano antes de su restitución.

La pintura era propiedad de Goudstikker, de origen judío. Holanda la reclama como robada hace 80 años por el oficial nazi Friedrich Kadgien, señalado como un estrecho colaborador de Hermann Göring —mano derecha de Adolf Hitler— y el cual huyó al país sudamericano tras la contienda mundial, radicándose en Mar del Plata.

El paradero del cuadro fue descubierto por una investigación del diario Algemeen Dagblad, de Rotterdam, a partir de las fotografías del interior de una vivienda que la hija de ese oficial nazi puso a la venta en el sitio de internet de una inmobiliaria de Mar del Plata.

El coleccionista judío dueño de la pintura falleció en un accidente cuando escapaba de los nazis tras la invasión alemana de Ámsterdam en mayo de 1940. Sus herederos se vieron forzados a vender sus obras a los nazis por un precio muy por debajo del valor de mercado.

No está claro cómo Kadgien se hizo de la pintura. Tras la derrota en la Segunda Guerra Mundial escapó primero a Suiza y luego a Sudamérica. Murió en 1978 en Argentina. Nunca fue detenido ni imputado por crímenes de guerra.

FUENTE: AP

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