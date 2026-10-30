Resoluciones rivales de EEUU y Rusia sobre el Sahara Occidental fracasan en la ONU

La delegación de Estados Unidos, incluido el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz —en primer plano, a la derecha—, escucha a los oradores el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de la ONU. (AP Foto/Seth Wenig) AP

Posteriormente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazó una resolución redactada por Rusia para prorrogar por un año el mandato de la misión de mantenimiento de la paz. Se emitieron 3 votos a favor y uno en contra, con 11 abstenciones, por lo que no fue necesario que Washington usara su poder de veto, ya que la resolución no alcanzó el mínimo de nueve votos afirmativos en el órgano de 15 miembros.

El mandato de la misión de la ONU expirará el sábado, a menos que se impulse una iniciativa de última hora para reactivarlo.

Marruecos se anexionó el Sahara Occidental —una ex colonia española que, además de ser rico en minerales, también se cree que tiene considerables yacimientos de petróleo mar adentro— en 1975, lo que desencadenó un conflicto con el Frente Polisario, que representa al pueblo saharaui autóctono.

La ONU negoció un alto el fuego en 1991 y estableció una misión de mantenimiento de la paz para supervisar la tregua y ayudar a preparar un referéndum sobre el futuro del territorio. Éste nunca se ha llevado a cabo debido a desacuerdos sobre quiénes son elegibles para votar.

El año pasado, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que respaldaba la reivindicación de Marruecos sobre el Sahara Occidental, un giro significativo que coincide con el apoyo del gobierno del presidente Donald Trump al país del norte de África.

Esa resolución se refirió a la propuesta de Marruecos de una amplia autonomía para el territorio como base para las negociaciones, y no mencionó un referéndum de autodeterminación. El plan del gobierno marroquí de mantener la soberanía sobre el territorio también cuenta con el respaldo del Reino Unido, Francia y otros, mientras que Rusia y China han favorecido desde hace tiempo llevar a cabo un referéndum que incluya la independencia como opción.

La resolución redactada por Estados Unidos que fue sometida a votación el viernes fue mucho más lejos. Habría puesto fin a la misión de mantenimiento de la paz el 30 de abril de 2027 y creado una nueva misión política que ya no prepararía un referéndum. Habría afirmado “que una autonomía genuina bajo soberanía marroquí es la única solución viable para negociar una solución mutuamente aceptable”.

La resolución rival de Rusia simplemente habría extendido el mandato actual de la misión de mantenimiento de la paz hasta el 31 de octubre de 2027.

En una carta al consejo fechada el 22 de octubre, el representante del Frente Polisario ante la ONU calificó el borrador de Estados Unidos como una “desviación extremadamente peligrosa y sin precedentes”, no sólo del derecho internacional —que sustenta la cuestión del Sahara Occidental como un proceso de descolonización—, sino también respecto al proceso de paz establecido por el Consejo de Seguridad.

Sidi Omar advirtió que su adopción “desencadenaría más tensión e inestabilidad”, y que el Frente Polisario “no tendría otra opción que desvincularse del proceso de paz en su conjunto”.

Subrayó que la Corte Internacional de Justicia confirmó que la soberanía sobre el Sahara Occidental “pertenece exclusivamente al pueblo saharaui, que tiene un derecho inalienable, no negociable e imprescriptible a la autodeterminación y la independencia”.

___

Akram Oubachir contribuyó a este despacho desde Rabat, Marruecos.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP