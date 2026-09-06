Residentes de Hawai deben esperar condiciones de tormenta tropical por paso del huracán Lowell

Esta imagen satelital muestra al huracán Lowell el domingo 6 de septiembre de 2026, cerca de Hawai. (NOAA via AP) AP

El NHC, con sede en Miami, emitió alertas para Kauai y Niihau, después de que los pronósticos indicaron que Lowell pasará al oeste del lugar entre el lunes por la noche y la mañana del martes en su trayectoria hacia el norte. Los meteorólogos advirtieron la posibilidad de entre 15 y 25 centímetros (6 y 10 pulgadas) de lluvia acumulada, con máximos de hasta 36 centímetros (14 pulgadas).

Se anticipa que la Isla Grande de Hawái reciba de 10 a 20 centímetros (4 a 8 pulgadas) de lluvia, con algunas zonas de hasta 30 centímetros (12 pulgadas).

Lowell avanzaba con vientos máximos sostenidos de 195 km/h (120 mph) y se ubicaba a unos 880 kilómetros (545 millas) al sur-suroeste de Lihue, o a unos 915 kilómetros (565 millas) al suroeste de Honolulu. Se desplaza hacia el norte a 9 km/h (6 mph), informó el NHC.

Los vientos con fuerza de huracán se extendían hasta 85 kilómetros (50 millas) desde el vórtice del sistema, y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta 280 kilómetros (175 millas), indicó el NHC.

Las lluvias podrían provocar inundaciones significativas y deslaves, advirtió el centro. Una combinación de marejada ciclónica y mareas probablemente hará que zonas normalmente secas cerca de la costa queden inundadas por el aumento de hasta un metro (3 pies) en los niveles del agua en Kauai.

La Agencia de Manejo de Emergencias de Kauai hizo un llamado a los residentes a llenar los tanques de gasolina de sus vehículos, mantener sus dispositivos cargados, resurtir recetas médicas y contar con suficiente agua y alimentos antes de la llegada de la tormenta. También indicó que los residentes deben estar preparados para permanecer en casa por varios días.

En Lihue, una localidad de 8.000 habitantes donde se ubica el principal aeropuerto de Kauai, los residentes se abastecían de comida y agua mientras vaciaban los estantes de los supermercados.

La agente inmobiliaria Lori Benkert compró un recipiente adicional de propano de 4,5 kilogramos (10 libras) para poder cocinar en la parrilla si se queda sin luz. Benkert administra decenas de propiedades en Kauai y ha tapiado dos casas en el lado occidental de la isla.

“Perderemos algo de energía; probablemente se caigan algunos árboles, un montón de ramas”, dijo Benkert. “Lo más probable es que todos simplemente se resguarden”.

Mientras tanto, el huracán Marie generó condiciones de oleaje peligroso a lo largo de la costa de Baja California, México, y del sur de California. La tormenta de categoría 1 se ubicaba a unos 1.120 kilómetros (695 millas) al sur-suroeste de San Diego, con vientos máximos sostenidos de 120 km/h (75 mph ). El meteoro se desplaza en dirección noroeste a 11 km/h (7 mph).

Aunque no había avisos ni alertas costeras en vigor, el NHC indicó que el oleaje generado por Marie seguirá afectando partes del suroeste de México, la península de Baja California y el sur de California durante los próximos días. Es probable que este oleaje provoque corrientes de resaca potencialmente letales.

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Los periodistas de The Associated Press Wufei Yu, en Phoenix, y David Fischer, en Miami, contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP