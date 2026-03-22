Rescatistas trabajan tras el derrumbe de 2 edificios en Estambul en una explosión de gas

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Se envió personal de búsqueda y rescate de inmediato al lugar de la explosión, ocurrida al mediodía, y se creía que nueve personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

El gobernador de Estambul, Davut Gul, informó que habían rescatado a siete personas, que están recibiendo tratamiento en hospitales cercanos. El canal estatal de noticias TRT señaló que también se rescató a una octava persona y fue trasladada al hospital. Las labores de rescate continúan para encontrar a la última persona.

TRT informó que ninguno de los sobrevivientes se encuentra en estado crítico.

Uno de los inmuebles era de una planta y el otro de dos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP