Rescatistas paquistaníes luchan contra un mar agitado en 2º día de búsqueda de avión de carga

En esta imagen publicada por la Marina de Pakistán, personal de la Armada traslada restos de un avión de carga de la compañía K2 Airways en un buque militar tras recuperarlo del fondo del mar cerca de Omara, una población a unos 360 kilómetros (220 millas), al oeste de Karachi, Pakistán, el miércoles 8 de julio de 2026. (Armada de Pakistán via AP) AP

La aeronave, operada por la compañía privada K2 Airways, reportó una falla en su sistema de navegación antes de perder contacto por radio y radar a última hora del martes, según la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán.

Desde entonces, barcos y aeronaves han seguido rastreando aguas casi 300 kilómetros (180 millas) al suroeste de Karachi, donde el avión desapareció del radar mientras se aproximaba a la mayor ciudad de Pakistán procedente de Sharjah, en Emiratos Árabes Unidos.

Dos funcionarios familiarizados con las operaciones de búsqueda y rescate dijeron a The Associated Press que el fuselaje principal de la aeronave y los cinco tripulantes siguen desaparecidos. Hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar oficialmente con los medios.

El miércoles, la Autoridad de Aeropuertos de Pakistán informó que buques de la Armada y la Agencia de Seguridad Marítima de Pakistán localizaron y recuperaron restos unas 12 horas después de que la aeronave desapareciera. Los escombros se recuperaron a unos 100 kilómetros (60 millas) de Ormara, una localidad costera en la costa suroccidental de Makran, en la provincia de Baluchistán.

La autoridad también publicó fotografías en X en las que se ve a los equipos de búsqueda recuperando piezas de los restos del mar. Funcionarios señalaron que los escombros estaban dispersos en una amplia zona, y que los fuertes vientos, el oleaje y las corrientes oceánicas cambiantes arrastraban los restos flotantes lejos del lugar del accidente, lo que complicaba los esfuerzos para localizar a la tripulación desaparecida.

El vicealmirante retirado Faisal Shah afirmó que la búsqueda de los restos principales podría tomar meses o incluso años porque se cree que la aeronave se estrelló en una zona de unos 3.000 metros (9.800 pies) de profundidad, lo que requiere equipo especializado.

Explicó que recuperar escombros flotantes no necesariamente permite identificar el lugar exacto del accidente, porque el viento, las olas y las corrientes oceánicas pueden transportar los restos a grandes distancias.

Mencionó los desafíos que ilustró la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que desapareció en 2014 y nunca ha sido localizado de manera concluyente pese a años de esfuerzos multinacionales de búsqueda.

K2 Airways identificó a la tripulación desaparecida como el capitán Muhammad Rizwan Idris, el primer oficial Faisal Jatoi, los ingenieros de vuelo Muhammad Hamid y Muhammad Arif Siddiqui, y el encargado de carga de la aeronave Muhammad Taufiq Khan, y sus familias han seguido rezando por un milagro mientras los rescatistas buscan a la tripulación desaparecida en el mar Arábigo.

El primer ministro, Shehbaz Sharif, ha ordenado a las autoridades utilizar todos los recursos disponibles en la búsqueda y manifestó su solidaridad con las familias de la tripulación desaparecida.

La Autoridad de Aeropuertos de Pakistán indicó que los datos de radar mostraron que la aeronave hizo un cambio brusco de rumbo y descendió rápidamente antes de que se perdiera el contacto por radar y radio alrededor de las 9:21 de la tarde del martes, a unos 287 kilómetros (178 millas) al oeste de Karachi.

Pakistán ha registrado varios accidentes aéreos mortales en las últimas décadas.

En mayo de 2020, un vuelo de Pakistan International Airlines que transportaba a 99 personas se estrelló en un vecindario densamente poblado cerca del aeropuerto de Karachi cuando intentaba aterrizar. Murieron todos menos dos de los 99 ocupantes a bordo. Una investigación gubernamental concluyó posteriormente que el accidente fue causado por un error humano de los pilotos y de los controladores de tráfico aéreo.

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Dogar informó desde Lahore, Pakistán.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP