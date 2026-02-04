Rescatistas griegos buscan posibles desaparecidos tras choque mortal de lancha con migrantes

Veinticuatro migrantes, entre los que había 11 menores, resultaron heridos y fueron hospitalizados en la isla de Quíos tras el choque del martes por la noche. Dos oficiales de los guardacostas también resultaron heridos, y uno de ellos continuaba hospitalizado el miércoles, según el departamento.

Los cadáveres de 11 hombres y tres mujeres fueron recuperados del mar poco después del incidente, y otra mujer falleció más tarde en un hospital, explicaron las autoridades.

No estaba claro cuántas personas iban en la lancha rápida. Cuatro patrulleras, dos helicópteros y buzos comenzaron la búsqueda durante la noche, que continuó el miércoles por la mañana con un helicóptero y cinco embarcaciones de patrulla.

Los detalles exactos de lo ocurrido no estaban claros. La Guardia Costera dijo en un comunicado el miércoles que una de sus patrulleras se topó con la lancha rápida el martes por la noche mientras se dirigía hacia Quíos sin las luces de navegación encendidas. La lancha se negó a detenerse a pesar de las señales sonoras y visuales de los guardacostas y cambió de dirección, colisionando con la patrullera y volcando, de acuerdo con la nota.

Las fotos publicadas por la Guardia Costera mostraban indicios de abrasión en el lado derecho de su embarcación, La versión de los guardacostas no pudo verificarse de forma independiente.

Michalis Giannakos, jefe del sindicato de trabajadores de hospitales públicos de Grecia, dijo el martes por la noche que el personal del hospital en Quíos estuvo en alerta durante la noche para atender la repentina afluencia de heridos y muertos. En declaraciones a la televisora griega Open TV, señaló que varios de los heridos requirieron cirugía.

Grecia es un importante punto de entrada a la Unión Europea para quienes huyen de los conflictos y la pobreza en Oriente Medio, África y Asia. Los accidentes con víctimas mortales son habituales. Muchos se embarcan en la corta, pero a menudo peligrosa, travesía marítima desde la costa turca hasta las cercanas islas griegas, en la parte oriental del Egeo, normalmente en lanchas neumáticas sobrecargadas. Otros recurren a embarcaciones de alta velocidad pilotadas por traficantes que los dejan en una de las islas y regresan a Turquía. Pero el aumento de las patrullas y las acusaciones de devoluciones rápidas —deportaciones sumarias que no dejan tiempo a presentar solicitudes de asilo— por parte de las autoridades griegas han reducido los intentos de cruce.

Grecia, como ocurre con otros países de la Unión Europea, ha endurecido sus leyes migratorias. En diciembre, la UE trabajó en la reforma de su sistema de migración, incluyendo la agilización de las deportaciones y el aumento de las detenciones.

Los socios del bloque llevan tiempo inmersos en un intenso debate sobre migración. Desde el repunte en el número de solicitantes de asilo y otros migrantes registrado en Europa hace una década, el debate público ha cambiado y los partidos de ultraderecha se han hecho hueco en el espectro político. Las políticas migratorias de Bruselas se han endurecido y la cifra de solicitantes de asilo se ha reducido desde niveles récord.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP