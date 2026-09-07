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Rescatistas buscan a personas atrapadas tras un derrumbe que dejó 6 muertos en Nueva Delhi

NUEVA DELHI (AP) — Los equipos de búsqueda y rescate buscaban el lunes entre los escombros de un edificio derrumbado en Nueva Delhi mientras la cifra de muertos aumentaba a seis, informaron las autoridades.

Rescatistas siguen buscando a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio derruido en Nueva Delhi, India, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup)
Rescatistas siguen buscando a personas atrapadas bajo los escombros de un edificio derruido en Nueva Delhi, India, el lunes 7 de septiembre de 2026. (AP Foto/Manish Swarup) AP

El edificio de cinco pisos, donde había un hostal para chicos, se derrumbó el domingo en Satya Niketan, un barrio densamente poblado conocido por sus alojamientos privados para estudiantes cerca de un campus de la Universidad de Delhi.

La policía, los bomberos y equipos de la agencia de respuesta a desastres de India continuaron la búsqueda por segundo día, mientras maquinaria pesada retiraba escombros y perros rastreadores trabajaban en el lugar para ayudar a los rescatistas a llegar hasta quienes aún estaban atrapados en el interior.

Los equipos de rescate sacaron al menos a 12 personas de debajo de los escombros, declaró el lunes a los periodistas en el lugar la ministra principal de Delhi, Rekha Gupta. Señaló que se había retirado alrededor del 80% de los escombros y que solo quedaban restos del sótano, y añadió que seis personas murieron y otras seis resultaron heridas en el incidente.

Según los residentes, el edificio tenía al menos 55 años y había estado en renovación durante meses antes de reabrir a los inquilinos, en su mayoría estudiantes, en agosto, pese a que las obras seguían sin terminar.

Prakash Chand, un residente, contó que había trabajadores en el sótano realizando labores de excavación cuando el edificio se derrumbó.

Los hallazgos preliminares indican que la acumulación de agua en el sótano y las reparaciones en curso en el edificio envejecido podrían haber provocado el colapso, explicó Gupta.

Indicó que el gobierno elaborará una política que exigiría auditorías estructurales periódicas y certificados de seguridad para los edificios de uso público, incluidos los alojamientos estudiantiles, las casas para ancianos y las escuelas. Gupta afirmó que “no se permitirá ninguna actividad pública” en los edificios que no cumplan.

Los derrumbes de edificios son un peligro recurrente en partes de India durante la temporada del monzón, de junio a septiembre, cuando las lluvias intensas o prolongadas pueden debilitar las estructuras más antiguas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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