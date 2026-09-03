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Rescatan con vida a un trabajador atrapado en un túnel tras riada en Nepal, dice funcionario

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Los rescatistas en Nepal sacaron con vida a un trabajador de un túnel, informó el viernes el portavoz del ejército de Nepal, el general de brigada Raja Ram Basnet.

El trabajador fue rescatado en el túnel Trishul 3A, indicó Basnet.

Los canales locales de televisión mostraron imágenes del trabajador cubierto de lodo y siendo cargado desde el lugar sobre los hombros de un rescatista. Un equipo médico lo estaba evaluando en el sitio, señaló Basnet.

El rescate se produjo nueve días después de la riada del 26 de agosto, que presumiblemente fue causada por el colapso de un glaciar, y devastó pueblos y valles en Nepal.

Al menos 1.259 personas murieron y más de 5.000 siguen desaparecidas, según la agencia de gestión de desastres del país. China informó que, hasta última hora del miércoles, 21 personas habían muerto y 541 estaban desaparecidas en el lado tibetano de la frontera.

Según las autoridades locales, no se ha localizado a cerca de 900 trabajadores de 12 proyectos hidroeléctricos en Nepal, y se cree que aproximadamente 500 están atrapados en túneles. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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