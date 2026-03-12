Repsol y ENI firman acuerdo de suministro de gas con la corporación estatal Petróleos de Venezuela

Compartir en:









El acto fue encabezado por la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el gerente general de Cardón IV S.A., Gonzalo Antonio Carrillo, en representación de las firmas energéticas ENI y Repsol.

Esas dos empresas europeas “han estado junto al pueblo venezolano en los momentos más duros y hoy resaltamos el producto de ese trabajo conjunto, con este acuerdo que hemos firmado”, dijo la mandataria en el acto televisado desde la sede de PDVSA en Caracas.

El acuerdo “no solamente garantiza el abastecimiento de gas a nuestro país para el desarrollo nacional, para el consumo doméstico, sino que también va a permitir ampliación para la exportación y que Venezuela siga la ruta de convertirse en un país exportador de gas”, indicó Rodríguez, destacando la disposición de las partes de ampliar la producción en materia de gas y petróleo.

ENI extrae hidrocarburos gaseosos en el yacimiento petrolífero Perla en Venezuela, una empresa conjunta a partes iguales con Repsol, operada por la empresa local Cardón IV.

El nuevo acuerdo fue suscrito seis semanas después de la promulgación de la reforma de la Ley de Hidrocarburos, que redujo drásticamente el rígido control estatal sobre las operaciones petroleras vigente en las últimas dos décadas de gobiernos autoproclamados socialistas y que abrió ampliamente el sector a la inversión extranjera.

En respuesta a esa reforma legal, el Departamento del Tesoro estadounidense comenzó a emitir licencias para flexibilizar las sanciones de modo de impulsar la producción el sector petrolero y ampliar la capacidad de las compañías energéticas estadounidenses para operar en Venezuela.

En febrero pasado, Repsol anunció que se disponía reanudar sus operaciones en el marco de las licencias que le permiten seguir operando en el país sudamericano. FUENTE: AP