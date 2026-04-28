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Representantes del fútbol iraní no asisten a reunión de líderes del fútbol asiático en Canadá

VANCOUVER, Canadá (AP) — Los representantes de la federación de Irán no estuvieron presentes el martes en la reunión formal de los dirigentes del fútbol asiático previo al Mundial de este verano.

En el Congreso de la Confederación Asiática de Fútbol, al que asistió el presidente de la FIFA Gianni Infantino no se debatió sobre la participación de Irán en el torneo. Tampoco sobre si los partidos del equipo deberían trasladarse fuera de Estados Unidos debido al conflicto entre ambas naciones.

Existe preocupación de que los problemas de visado puedan afectar la capacidad de la delegación iraní para viajar tanto a la reunión de la confederación del martes en Vancouver en Canadá, como al Congreso de la FIFA el jueves, así como al Mundial que comienza el 11 de junio. Estados Unidos, Canadá y México son los coanfitriones del primer Mundial con 48 equipos.

No estaba claro si los problemas de visado impidieron que representantes iraníes asistieran al Congreso de la AFC (las siglas en inglés de la confederación asiática). Sin embargo, cuando se entregaron obsequios conmemorativos a los nueve equipos de la AFC que se clasificaron al Mundial, se anunció que Irán recibiría el suyo “una vez que lleguen”.

Un portavoz del gobierno iraní manifestó la semana pasada que la selección nacional se estaba preparando para una “ participación orgullosa y exitosa ” en sus partidos del Mundial en Estados Unidos.

La FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, ha dicho reiteradamente de que Irán mantendrá el calendario de partidos del Mundial que se determinó el pasado diciembre, antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques militares el 28 de febrero, y se ha negado a considerar sugerencias de que los partidos del equipo se trasladen a México.

“Ahora más que nunca, ahora que el mundo atraviesa un momento muy, muy delicado, difícil y peligroso, con muchos conflictos, y muchos de ustedes están directamente afectados e involucrados en estos conflictos”, le dijo Infantino a los dirigentes de la AFC. “Ahora más que nunca, necesitamos encontrar maneras de construir esos famosos puentes, o quizá construir canchas de fútbol en su lugar. Y construir competiciones donde la gente pueda participar y reunirse”.

Irán quedó en el Grupo G con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. El equipo tiene previsto realizar un campamento de entrenamiento en Tucson, Arizona, y el equipo debutará en el Mundial el 15 de junio contra Nueva Zelanda en Inglewood, California, cerca de Los Ángeles.

Acto seguido, Irán enfrentará a Bélgica en Inglewood el 21 de junio antes de enfrentar a Egipto en el último partido del grupo en Seattle el 26 de junio.

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Cobertura de AP del Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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