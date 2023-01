Reportes: El príncipe Enrique dice que Guillermo lo atacó

Associated Press

“Caí sobre el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, las piezas me cortaron”, citan al libro. “Estuve acostado ahí por un momento, aturdido, después me puse de pie y le dije que se marchara”.

Por aparte, el sitio de celebridades, Page Six reportó que el libro alega que Guillermo y su ahora esposa Catalina motivaron a Enrique a usar un uniforme nazi en una fiesta de disfraces de 2005. Enrique se ha disculpado en varias ocasiones y ha calificado la decisión como uno de los más grandes errores de su vida.

El libro, que se espera sea publicado el martes, es la más reciente en una serie de revelaciones públicas y acusaciones de Enrique y Meghan que han afectado recientemente a la familia real británica.

Enrique, de 38 años, y Meghan se casaron en el Castillo de Windsor en mayo de 2018. Menos de dos años después, la pareja renunció a sus deberes reales y se mudó a California, argumentando el tratamiento racista de los medios de comunicación contra Meghan, quien es birracial, y la falta de apoyo del palacio.

Desde entonces han presentado su lado de la historia en una entrevista con Oprah Winfrey y una serie documental de seis partes en Netflix estrenada el mes pasado, en la que recontaron la accidentada relación de la pareja con los medios británicos y su separación de la familia real.

En la serie, Enrique afirmó que Guillermo le gritó durante una reunión familiar y acusó a autoridades palaciegas de mentir para proteger a su hermano mayor, quien es ahora el heredero al trono británico. Meghan, 41, habló sobre los impulsos suicidas que enfrentó al lidiar con la cobertura tóxica en la prensa.

Enrique ha realizado entrevistas con la televisora británica ITV y CBS en Estados Unidos para promover el libro. Ambas serán transmitidas el domingo.

En fragmentos publicados previo a la entrevista completa, Enrique dijo a ITV que la casa real lo había presentado a él y a Meghan como “villanos” y “no habían mostrado ninguna voluntad de reconciliación en lo absoluto”. Dijo a CBS que la negativa del palacio para defenderlo a él y a Meghan de los ataques era una “traición”.

Las autoridades palaciegas se han negado a hacer comentarios sobre las acusaciones de Meghan y Enrique.

El libro también explica las razones de su título en inglés “spare”, que significa de repuesto en español, dijo The Guardian. El diario señaló que Enrique recuerda las presuntas palabras de su padre a su madre, la princesa Diana, el día de su nacimiento: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y uno de repuesto, mi trabajo está hecho”.

Aunque Guillermo estaba destinado desde el nacimiento a ser rey, Enrique, quien es el quinto en la línea de sucesión al trono detrás de su hermano y los tres hijos de Guillermo, aparentemente suele tener dificultades con el papel más ambiguo de “repuesto”. Trabajó casi una década en el ejército británico, años que ha dicho que fueron sus más felices, antes de asumir deberes reales de tiempo completo en 2015.

Desde su separación de la familia real, ha comenzado una nueva carrera, con su esposa, como filántropo y personalidad de medios en Estados Unidos.

Cuando Tom Bradby de ITV le preguntó si tendrá un papel en el futuro de la monarquía británica, Enrique dijo: “No lo sé”.

FUENTE: Associated Press