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Reportan segunda muerte por legionelosis en Nueva York

NUEVA YORK (AP) — Una segunda persona ha muerto en relación con un brote de la enfermedad del legionario en Nueva York, anunció el Departamento de Salud el sábado.

El brote de legionelosis en el Upper East Side de Manhattan ha infectado a 72 personas, según las autoridades sanitarias. La primera muerte se anunció el viernes.

El comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, el doctor Alister F. Martin, manifestó en un comunicado: “Nos rompe el corazón saber que otro neoyorquino ha perdido la vida por la enfermedad del legionario en el Upper East Side. Nuestras más profundas condolencias están con sus seres queridos”.

La enfermedad es una forma de neumonía grave causada por una bacteria que prospera en agua tibia y estancada. Las autoridades sanitarias se han centrado en analizar torres de enfriamiento que forman parte de los sistemas de aire acondicionado de grandes edificios. Se ha ordenado a los propietarios de los inmuebles drenar y desinfectar las torres en las que se haya obtenido un resultado positivo.

Las autoridades no identificaron una fuente del brote actual, pero señalaron que ha habido una disminución sostenida de los nuevos casos. Indicaron que eso sugiere que probablemente se ha eliminado la fuente de exposición a la bacteria legionela.

La enfermedad del legionario es tratable, pero el 10% de las personas morirá debido a complicaciones de la enfermedad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

El año pasado, siete personas murieron y más de 100 enfermaron durante un brote en el barrio de Harlem, en Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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