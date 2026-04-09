Reportan muerte de varios soldados en asalto a base militar en noreste de Nigeria

El ataque ocurrió en Benisheikh, en el estado de Borno, indicó en un comunicado el portavoz del ejército, Michael Onoja. El asalto fue repelido.

Onoja describió a los agresores como “terroristas”, el término que utiliza el ejército para referirse a miembros de grupos milicianos islamistas en el noreste del país.

Onoja no precisó cuántos soldados murieron en el más reciente ataque contra bases militares. Señaló que el general de brigada Oseni Braimah encabezó a las tropas.

“Este ataque es una clara indicación de la desesperación de elementos terroristas que, tras haber sufrido pérdidas significativas en operaciones recientes, siguen recurriendo a ofensivas inútiles y condenadas al fracaso contra posiciones militares bien defendidas”, afirmó Onoja.

“Lamentablemente, el enfrentamiento resultó en la pérdida de unos pocos soldados valientes y gallardos que pagaron el precio supremo en el cumplimiento del deber”, añadió.

Nigeria, el país más poblado de África, enfrenta una compleja crisis de seguridad, especialmente en el norte, donde hay una insurgencia de una década y varios grupos armados que secuestran para pedir rescate.

Entre los grupos milicianos islamistas más destacados están Boko Haram y su facción escindida, que está afiliada al grupo Estado Islámico y es conocida como Provincia del Estado Islámico en África Occidental. También está el grupo Lakurawa, vinculado al Estado Islámico, que opera en comunidades del noroeste del país, en la frontera con la República de Níger.

La crisis se ha agravado recientemente al incluir a otros milicianos de la vecina región del Sahel, entre ellos Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, o JNIM, que el año pasado se atribuyó su primer ataque en territorio nigeriano.

A principios de este año, Estados Unidos envió 200 soldados y drones a Nigeria para ayudar al ejército nigeriano a combatir a los extremistas. El ejército de Estados Unidos indicó que las tropas estadounidenses no participarán en combate ni tendrán un papel operativo directo, y que las fuerzas nigerianas tendrán plena autoridad de mando.

El despliegue forma parte de una nueva alianza de seguridad acordada después que el presidente estadounidense Donald Trump alegara que los cristianos están siendo blanco de la crisis de seguridad en Nigeria. Estados Unidos lanzó ataques contra fuerzas del Estado Islámico el 26 de diciembre.

Miles de personas en Nigeria han muerto, según datos de Naciones Unidas. Analistas sostienen que el gobierno no está haciendo lo suficiente para proteger a sus ciudadanos. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP