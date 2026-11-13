Repercusiones del escándalo de Nvidia podrían enfriar el entusiasmo por el auge de la IA

ARCHIVO - El director general de Nvidia, Jensen Huang, habla con reporteros durante un encuentro entre el primer ministro de China, Li Qiang, y representantes empresariales estadounidenses, en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 14 de mayo de 2026. (Go Nakamura/Pool Foto vía AP, archivo) AP

Huang, quien dejó el cargo el jueves tras reportes de relaciones extramatrimoniales, incluida una con una presunta espía china, era el rostro visible de una empresa que domina el mercado de los chips informáticos utilizados para entrenar y ejecutar modelos de IA. En marzo había pronosticado que Nvidia enfrentaría una cartera de pedidos de chips por valor de un billón de dólares hacia finales de año, duplicando su estimación de un año antes.

Nvidia, pieza clave en el auge de la IA, alterna con Apple como la empresa más valiosa de Wall Street y ha realizado importantes inversiones en otras empresas de inteligencia artificial.

Algunos de sus principales rivales, como Broadcom, Intel y Advanced Micro Devices, vieron avanzar sus acciones el jueves tras la salida de Huang, mientras los inversionistas preveían que sus clientes buscarán diversificar proveedores. Al final, de acuerdo con los analistas, esto podría no ser algo malo.

“Esto podría convertir lo que en la práctica ha sido un monopolio en una carrera de caballos otra vez, a medida que los competidores se apresuran a satisfacer la creciente demanda”, afirmó Bret Greenstein, director de IA en la consultora global West Monroe. “Nvidia no creó esa demanda, y un cambio en esta parte del mercado podría, en última instancia, diversificar la cadena de suministro, crear más opciones para los clientes y fortalecer la industria de la IA en general en los próximos años”.

Nvidia tomó la delantera pronto al adaptar sus conjuntos de chips —conocidos como unidades de procesamiento gráfico o GPU— para pasar de utilizarse en videojuegos a ayudar a entrenar potentes sistemas de inteligencia artificial. La demanda se disparó mientras las tecnológicas se apresuraban a conseguir más chips para armar y operar sistemas de IA.

En sus reportes anuales, Nvidia ha identificado como competidores a Advanced Micro Devices, o AMD, Intel, Broadcom y empresas de servicios en la nube como Google, Amazon y Microsoft. Aunque estos otros actores están consolidados y son respetados dentro de la industria por sus chips, llevan tiempo tratando de alcanzar a Nvidia.

Nvidia ha tenido ventaja desde el inicio y, en cuanto un competidor lanza algo igual de bueno, Nvidia saca al mercado el siguiente chip, aún mejor, explicó Jay Aldebert, director de crecimiento de International Services Inc. “Nadie se queda quieto”, comentó.

Aunque las acciones de algunos de sus competidores subieron el jueves, “sus ganancias van a ser menores que las pérdidas de Nvidia”, sostuvo Chester Spatt, profesor de finanzas en la Universidad Carnegie Mellon. Pero también anticipó que los compradores de chips podrían volverse “mucho más reacios a concentrar sus compras en un único proveedor".

El incidente también llevará seguramente a responsables políticos a buscar controles de exportación más estrictos sobre chips fabricados en Estados Unidos, pero eso podría beneficiar al fabricante chino de chips Huawei, otro competidor de Nvidia. Lizzi C. Lee, investigadora del Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute, dijo que sospecha que las empresas chinas de IA podrían acelerar los esfuerzos para asegurar capacidad de cómputo en el extranjero antes de que se endurezcan los controles.

“Los fabricantes chinos de chips ya se han beneficiado de los problemas de Nvidia, pero los desarrolladores de IA de China dependen en gran medida del ecosistema de Nvidia”, señaló. “Esto podría ser tanto una oportunidad como un quebradero de cabeza para China”.

Huang jugó un papel desproporcionado como evangelizador de la IA

Aunque Huang no es la única figura destacada en el ámbito de la inteligencia artificial —también están, entre otros, Sam Altman, de OpenAI; Demis Hassabis, de Google, y el ganador del Premio Nobel Geoffrey Hinton—, ha sido influyente. Como defensor de la industria con estatus de celebridad, que cuenta con la atención y el respaldo del presidente Donald Trump, ha abogado por una regulación flexible del sector y se ha mostrado optimista sobre el potencial de la IA para transformar la sociedad, creando un crecimiento económico más rápido y más avances científicos.

“La renuncia de Jensen Huang es un momento decisivo para Nvidia, que ahora tiene que demostrar que puede mantener su dominio en IA sin el líder en gran medida responsable de construirlo”, manifestó Asa Hiken, analista sénior de la firma de investigación eMarketer. “Y dada la fuerte dependencia de la industria de la IA, en general, de los chips de Nvidia, la salida de Huang introduce incertidumbre mucho más allá de la propia empresa”.

Lee, del Asia Society Policy Institute, apuntó que las repercusiones de su marcha se sentirán en todo el ecosistema de la inteligencia artificial.

"Obviamente el liderazgo tecnológico de Nvidia no va a desaparecer, pero Huang había desempeñado un papel desproporcionado como su principal estratega, negociador y —muy importante— defensor político, con acceso cercano tanto a Washington como a Beijing”, apuntó Lee. “Esto ocurre en un momento crítico, cuando los mercados ya están cuestionando la sostenibilidad del gasto masivo en IA”.

Acuerdos de “financiamiento circular” de Nvidia reparten el riesgo

Las relaciones de Huang en el sector tecnológico se tradujeron en numerosas alianzas e inversiones de Nvidia en empresas que compran sus chips. Colette Kress, la directora financiera de la firma convertida en directora ejecutiva interina, ha sido una pieza clave en esa estrategia, que está ahora bajo un intenso escrutinio porque el escándalo y la renuncia han sacudido al mercado.

CoreWeave, que compra chips de Nvidia y luego alquila a sus clientes el acceso a ellos a través de la nube, cerró con una caída de casi un 7% el jueves. Nvidia tiene una participación de cerca del 13% en la empresa.

Es probable que los equipos directivos de compañías del sector pasaran gran parte del jueves en reuniones para intentar definir un “plan de contingencia” para parte de su financiamiento, dijo Aldebert, que describió la práctica de financiamiento circular como “incestuosa”.

Muchos expertos estarán observando de cerca qué suponen la salida de Huang y sus consecuencias para los estrenos bursátiles pendientes de empresas de IA, como la de Anthropic, valorada en 1,3 billones de dólares.

Esto se produce además luego de unas elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos marcadas por la hostilidad hacia los centros de datos, en las que ganaron muchos demócratas que prometen posturas más agresivas sobre la regulación de la inteligencia artificial.

“Todo esto está muy interconectado y creo que vamos a ver muchas dinámicas interesantes el próximo mes a medida que avance la situación", expresó Greenstein, de West Monroe.

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La periodista económica de The Associated Press Mae Anderson en Nueva York contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP