Renuncian dos altos funcionarios en Puerto Rico entre acusaciones de corrupción

ARCHIVO – La bandera nacional de Puerto Rico ondea frente al edificio del Capitolio en San Juan, Puerto Rico, el 29 de julio de 2015. (AP Foto/Ricardo Arduengo, Archivo) AP

Ambos son investigados por una agencia estatal independiente tras señalamientos de irregularidades en la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico.

Domenech también se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico.

Las acusaciones comenzaron cuando el exjefe de desarrollo económico de Puerto Rico, Sebastián Negrón, renunció en mayo y acusó a la administración de la gobernadora Jenniffer González de interferir con el trabajo de la agencia. Más de 10 funcionarios —entre ellos, el jefe de gabinete, el asesor jurídico general y el jefe de finanzas de la agencia— también renunciaron.

González describió a Negrón como “una estrella” y manifestó en ese momento que lamentaba su renuncia.

Negrón acusó a Domenech de irregularidades relacionadas con la tramitación de contratos y de una injerencia indebida del gobierno, lo cual él ha negado.

Mientras tanto, a García se le acusó de presionar a Negrón para que nombrara a la esposa del presidente de Politank —una poderosa firma de cabildeo y relaciones gubernamentales que Domenech fundó— en la Oficina de Gerencia de Permisos de Puerto Rico.

Negrón también remitió al Departamento de Justicia de Puerto Rico y a su Oficina de Ética Gubernamental los hallazgos de una investigación interna encabezada por la agencia de desarrollo económico contra dos funcionarios del gobierno, acusados de interferir en el proceso de una subasta de un contrato que involucra fondos federales.

Domenech y García habían enfrentado crecientes llamados a renunciar, incluso de miembros del propio partido de la gobernadora, en particular Thomas Rivera Schatz, presidente del Senado de Puerto Rico.

El propio Schatz remitió recientemente a García a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente de Puerto Rico y a la Oficina de Ética Gubernamental.

La gobernadora agradeció a Domenech y a García por su trabajo y lealtad, y añadió que “culmina una etapa de servicio público” y que no permitiría que el trabajo de su administración fuera “silenciado” por “agendas y los continuos ataques” de ciertas personas a las que no identificó.

Domenech y García hablaron brevemente y no abordaron directamente las acusaciones.

“Regreso a mi vida privada con la tranquilidad de haber servido con integridad”, afirmó Domenech.

Mientras tanto, García dijo que creció profesionalmente en su cargo y agregó que fue un privilegio trabajar con ciertos funcionarios antes de quebrarse y tener que hacer una pausa.

“Concluyo esta etapa, pero no mi compromiso con Puerto Rico”, expresó.

Domenech había presentado previamente declaraciones juradas contra Negrón en las que alegaba corrupción y conflictos de interés, lo cual el funcionario ha negado.

Domenech dijo el viernes que se le informó que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente de Puerto Rico lo investigaba tras las acusaciones de Negrón, las cuales, según él, estaban “plagadas de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas y tergiversaciones”.

Las acusaciones de corrupción y la profundización de la crisis política en Puerto Rico han llamado la atención de algunos legisladores federales, quienes cuestionaron si los fondos federales se utilizan de manera adecuada.

Legisladores locales de partidos de oposición criticaron el discurso de la gobernadora y sus elogios a Domenech y García, y señalaron que su inminente salida no es suficiente.

“Esto no resuelve la crisis ni limpia a la administración actual. Es un lavado de cara descarado”, escribió en X Juan Dalmau, secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño.

“Permitir que funcionarios señalados por graves alegaciones abandonen sus cargos casi con honores de Estado constituye una burla... y un intento de proteger políticamente a quienes los nombraron, sostuvieron y defendieron”.

Se espera que Domenech deje el cargo el 7 de agosto y García el 15 de agosto. No se han anunciado sus reemplazos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP