Renuncia el ministro de Energía de Perú tras ser acusado de violar a una menor hace 26 años

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El gobierno del presidente interino José María Balcázar agradeció los servicios de Alfaro para conducir un sector estratégico "en un contexto complejo para la seguridad energética nacional”, según explicó en un comunicado, sin dar más detalles.

La peruana Jennifer Canani, de 42 años, declaró el miércoles a la televisora local Willax que Alfaro la violó en el año 2000, cuando ella tenía 16 años y cursaba el último año escolar en la ciudad amazónica de Pucallpa. En ese entonces Alfaro tenía 47 años y era gerente de la empresa eléctrica más importante de la urbe.

Canani narró que ese año, tras salir con algunas amistades y coincidir con Alfaro en un lugar público, ingirió una bebida alcohólica, perdió el conocimiento y a la mañana siguiente despertó en el dormitorio de él.

Entonces acudió a un puesto policial, según añadió, donde no quisieron recibir su denuncia y, tras comprobar que se encontraba embarazada, Alfaro le pidió a su familia que Canani se fuera a vivir con él. Durante la convivencia fue víctima de “gritos, maltrato psicológico y maltratos físicos”, denunció Canani.

El ministro, ahora de 72 años, negó las acusaciones el jueves e indicó que Canani busca extraerle dinero. Dijo también que convivió cinco años con ella, y que en la actualidad el hijo de ambos tiene 25 años y vive en Australia.

“Considero que es una acusación falsa de quien sólo pretende usarla para presionarme a que la apoye económicamente”, manifestó Alfaro. El Ministerio de la Mujer pidió el viernes a la fiscalía iniciar una investigación para esclarecer el caso.

Alfaro llevaba menos de un mes al frente de la cartera de Energía y Minas en el gobierno interino de Balcázar, que concluirá el 28 de julio tras entregar el mando al ganador de los comicios presidenciales del 12 de abril. FUENTE: AP