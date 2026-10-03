Renuncia director de prisiones de Tennessee tras ejecución fallida de Christa Pike

El comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, señaló en un comunicado que apartarse del cargo “es lo mejor para los intereses” del estado mientras se lleva a cabo una revisión independiente para determinar por qué fracasó la ejecución de Pike el miércoles.
Pike fue conectada a un respirador y permanecía inconsciente en un hospital, indicaron sus abogados en una presentación judicial el viernes.
El personal del hospital, según sus abogados, trabajaba para salvarle la vida a Pike e intentaba eliminar de su sistema las dos dosis del fármaco que el estado utiliza para ejecutar a los reclusos.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.