RÉCORD: EEUU envió a Cuba 3,2 millones de barriles de combustible en un solo mes

Las exportaciones estadounidenses de combustibles hacia Cuba registraron un salto extraordinario en julio de 2026, cuando alcanzaron 3,222 millones de barriles de productos petrolíferos , el mayor volumen mensual registrado en la serie histórica publicada por la Administración de Información Energética de Estados Unidos ( EIA ).

El dato, actualizado por la agencia federal el 30 de septiembre, representa más de cuatro veces los 778.000 barriles reportados en junio y evidencia la aceleración de un flujo comercial prácticamente inexistente durante los dos años anteriores.

La cifra equivale a un promedio aproximado de 104.000 barriles diarios durante julio , aunque esa conversión matemática no significa necesariamente que los cargamentos llegaran de manera uniforme todos los días del mes.

Existe además una precisión fundamental: Estados Unidos no exportó 3,2 millones de barriles de petróleo crudo a Cuba . La estadística de la EIA corresponde a productos petrolíferos refinados , principalmente destilados y gasolina.

La dimensión del aumento se aprecia al comparar junio con julio.

En junio, Estados Unidos registró exportaciones hacia Cuba por 778.000 barriles .

Un mes después fueron:

3.222.000 barriles.

La diferencia es de 2.444.000 barriles adicionales en un solo mes.

En términos porcentuales, el volumen de julio fue aproximadamente un 314% superior al de junio, o 4,14 veces el registro del mes anterior.

El salto coloca a julio muy por encima de cualquier otro mes reciente dentro de la serie estadounidense.

Diésel y otros destilados dominaron los envíos

El desglose de la EIA permite conocer qué tipo de productos explican el incremento.

De los 3,222 millones de barriles reportados en julio:

2.654.000 barriles correspondieron a combustible destilado.

Otros:

554.000 barriles fueron gasolina terminada.

El resto correspondió a volúmenes mucho menores de otros derivados, incluidos lubricantes y combustible de aviación.

Por tanto, más del 82% del volumen de julio estuvo compuesto por destilados.

Esta categoría incluye combustibles como el diésel, fundamental para transporte, generación eléctrica y diferentes actividades productivas.

EEUU pasó de 1.000 barriles en enero a más de 3 millones en julio

La evolución durante 2026 muestra con claridad la aceleración.

Enero: 1.000 barriles

Febrero: 19.000

Marzo: 190.000

Abril: 210.000

Mayo: 476.000

Junio: 778.000

Julio: 3.222.000

En siete meses, Estados Unidos pasó así de registrar apenas 1.000 barriles mensuales a superar los 3,2 millones.

El acumulado entre enero y julio alcanza aproximadamente 4.896.000 barriles de productos petrolíferos.

Eso significa que casi dos terceras partes de todo el volumen registrado durante los primeros siete meses del año correspondieron solamente a julio.

Un cambio radical respecto de 2024 y 2025

La comparación histórica hace todavía más significativo el dato.

Durante 2024 y 2025, las exportaciones estadounidenses de productos petrolíferos hacia Cuba fueron prácticamente insignificantes.

En los meses donde aparecieron registros, las cantidades oscilaron entre cero y aproximadamente 17.000 barriles, según la serie histórica de la EIA.

El escenario comenzó a cambiar rápidamente durante el primer trimestre de 2026.

En marzo, Reuters informó que proveedores estadounidenses habían enviado alrededor de 30.000 barriles de combustible al sector privado cubano desde comienzos de febrero, de acuerdo con documentos comerciales y datos de embarques examinados por la agencia.

Los primeros cargamentos estaban compuestos fundamentalmente por diésel transportado mediante isotanques.

Cuba compró más de USD 156 millones en combustibles y derivados

El crecimiento también puede observarse en términos monetarios.

Entre enero y julio, las exportaciones estadounidenses de combustibles y otros productos petrolíferos hacia Cuba alcanzaron aproximadamente 156,8 millones de dólares.

Solo durante julio, el valor rondó los 61,1 millones de dólares.

La combinación de las estadísticas comerciales y energéticas confirma así una transformación importante en el intercambio entre ambos países durante 2026.

¿Cómo puede EEUU vender combustible a Cuba si existe un embargo?

La respuesta está en las excepciones contempladas por las propias regulaciones estadounidenses.

Washington mantiene amplias restricciones comerciales sobre Cuba, pero determinadas exportaciones pueden recibir autorización cuando cumplen los requisitos establecidos por el Departamento de Comercio.

Durante 2026, Estados Unidos publicó orientaciones relacionadas con la excepción denominada Support for the Cuban People, diseñada para permitir determinadas operaciones destinadas al sector privado cubano.

La política establece diferencias entre actores privados elegibles y entidades vinculadas con el Estado, las Fuerzas Armadas y otras estructuras restringidas.

Por tanto, el crecimiento de las exportaciones no significa que Washington haya levantado el embargo sobre Cuba.

El sector privado aparece en el centro de las operaciones

El aumento de los envíos se ha desarrollado oficialmente alrededor de importadores y distribuidores privados cubanos.

Reuters documentó durante los primeros meses del año decenas de operaciones relacionadas con combustible destinado a ese sector.

El mecanismo abrió una fuente de abastecimiento prácticamente inexistente anteriormente.

Sin embargo, el enorme salto registrado por la EIA en julio aumenta la relevancia económica del comercio energético entre ambos países y plantea interrogantes sobre la capacidad logística y comercial necesaria para mover semejantes volúmenes.

La estadística energética por sí sola no identifica quiénes fueron los compradores finales ni permite establecer el destino último de cada barril una vez dentro de Cuba.

Julio supera ampliamente el suministro mensual promedio que llegaba de Venezuela en 2025

Existe una comparación especialmente llamativa.

Durante 2025, Venezuela suministró a Cuba aproximadamente 27.000 barriles diarios, según datos de PDVSA citados por Reuters.

El experto energético Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Austin, situó el flujo aproximadamente en 30.000 barriles diarios.

Eso representaría alrededor de 821.000 a 913.000 barriles mensuales, dependiendo del período utilizado para el cálculo.

Frente a esos promedios, los 3,222 millones de barriles de productos petrolíferos registrados por EEUU en julio de 2026 equivalen aproximadamente a entre 3,5 y 3,9 veces aquel volumen mensual venezolano.

La comparación requiere una salvedad: se están contrastando productos petrolíferos estadounidenses con el flujo petrolero venezolano reportado en otra fuente y período, por lo que sirve como referencia de escala, no como equivalencia exacta de composición.

Venezuela dejó de enviar petróleo a Cuba en enero

El incremento estadounidense ocurre además mientras el suministro energético tradicional de Cuba se ha reducido drásticamente.

Reuters informó que Venezuela no registró exportaciones petroleras hacia Cuba en enero de 2026, en contraste con los flujos habituales de años anteriores.

Piñón había estimado que los suministros venezolanos normalmente se encontraban entre 30.000 y 35.000 barriles diarios.

La pérdida o reducción de esos cargamentos dejó un importante vacío dentro del abastecimiento energético de la isla.

Un dato llamativo en plena presión de Washington contra La Habana

El récord se produce además en un contexto político aparentemente contradictorio.

La administración Trump ha intensificado durante 2026 las sanciones contra el gobierno cubano, incluyendo medidas dirigidas contra sectores estratégicos y empresas estatales.

Al mismo tiempo, las estadísticas estadounidenses muestran un incremento sin precedentes de productos petrolíferos enviados desde EEUU hacia Cuba.

La explicación se encuentra en la política estadounidense de diferenciar entre operaciones autorizadas con determinados actores privados y negocios prohibidos con estructuras estatales o militares.

Washington sostiene que busca apoyar al sector privado cubano mientras limita los recursos disponibles para el Estado y sus estructuras militares.

La Habana ha cuestionado esa estrategia y sostiene que pretende incrementar la dependencia cubana respecto del mercado estadounidense.

El dato no demuestra quién terminó utilizando el combustible

Existe otra precisión importante para interpretar correctamente las cifras.

La EIA registra el volumen de productos petrolíferos exportados desde Estados Unidos hacia Cuba.

Ese dato por sí solo no demuestra:

qué empresas cubanas compraron cada cargamento;

cómo se distribuyó internamente;

quién terminó consumiéndolo;

ni si parte del producto cambió posteriormente de propietario dentro de la isla.

Determinar esos puntos requeriría información aduanera, comercial y empresarial adicional.

Octubre dará la siguiente pista

La gran incógnita ahora es si julio representó una operación excepcional o el comienzo de un nuevo nivel sostenido de exportaciones.

La EIA tiene prevista para el 30 de octubre la actualización correspondiente a agosto.

Ese dato permitirá comprobar si los envíos estadounidenses continuaron alrededor de los niveles extraordinariamente altos de julio o regresaron a volúmenes similares a los registrados durante la primera mitad del año.

Por ahora, la estadística disponible marca un cambio histórico:

3,222 millones de barriles de productos petrolíferos estadounidenses llegaron registrados hacia Cuba en julio, frente a apenas 1.000 barriles al comenzar 2026.