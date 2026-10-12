Reino Unido señala a Irán tras presunto complot en base aérea británica operada por EEUU

Burnham ya había señalado que hay fuertes indicios de que Teherán estuvo vinculado al aparente plan del mes pasado para atacar la base aérea RAF Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses para atacar a Irán en la guerra en curso.

La policía ha detenido a siete hombres en la investigación sobre el presunto complot, pero todos han sido liberados bajo fianza y hasta ahora no se ha presentado ningún cargo.

“Puedo confirmar nuestra evaluación de que es muy probable que haya sido coordinado en Irán, casi con toda certeza dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán”, manifestó Burnham ante los legisladores. “No toleraremos estas amenazas en nuestro territorio”.

Decenas de residentes cerca de la base aérea fueron evacuados de sus hogares el 27 de septiembre, mientras agentes armados y expertos del ejército en desactivación de explosivos se desplegaban por la zona rural.

La policía indicó después que encontró una cantidad de un acelerante —gasolina— en tres furgonetas vinculadas a los cinco sospechosos iniciales, pero no explosivos.

Todos los sospechosos detenidos tienen veintitantos años; seis son ciudadanos británicos y uno tiene doble nacionalidad británica-iraní.

El lunes, el gobierno británico convocó al embajador iraní para expresar su descontento por “los continuos intentos de Irán de socavar la seguridad del Reino Unido y de socios internacionales mediante sus redes criminales, grupos intermediarios y actividad maligna respaldada por el Estado”.

Estados Unidos retiró sus bombarderos de RAF Fairford la semana pasada, y el gobierno del presidente Donald Trump afirmó que creía que la base enfrentaba amenazas iraníes destinadas a matar a la mayor cantidad posible de tropas estadounidenses y destruir la mayor cantidad posible de aviones de Estados Unidos.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP