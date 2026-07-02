Reino Unido se disculpa por el papel del Estado al forzar adopciones de bebés de madres solteras

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, habla con reporteros en el exterior de su residencia oficial, en el 10 de Downing Street, para anunciar su renuncia, en Londres, el 22 de junio de 2026. (AP Foto/Thomas Krych) AP

En el Parlamento, Starmer dijo que “lo sentimos profunda y sinceramente” por lo que calificó como una “mancha en nuestra historia”.

Se calcula que, entre 1949 y 1976, unos 185.000 bebés de madres solteras fueron dados en adopción en Inglaterra y Gales. Durante años, activistas han luchado para que se reconozca que se presionó, engañó y amenazó a las mujeres para que entregaran a sus hijos.