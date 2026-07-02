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Reino Unido se disculpa por el papel del Estado al forzar adopciones de bebés de madres solteras

LONDRES (AP) — El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ofreció el jueves una disculpa formal del gobierno por décadas de adopciones forzadas de bebés nacidos de madres solteras.

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, habla con reporteros en el exterior de su residencia oficial, en el 10 de Downing Street, para anunciar su renuncia, en Londres, el 22 de junio de 2026. (AP Foto/Thomas Krych)
El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, habla con reporteros en el exterior de su residencia oficial, en el 10 de Downing Street, para anunciar su renuncia, en Londres, el 22 de junio de 2026. (AP Foto/Thomas Krych) AP

En el Parlamento, Starmer dijo que “lo sentimos profunda y sinceramente” por lo que calificó como una “mancha en nuestra historia”.

Se calcula que, entre 1949 y 1976, unos 185.000 bebés de madres solteras fueron dados en adopción en Inglaterra y Gales. Durante años, activistas han luchado para que se reconozca que se presionó, engañó y amenazó a las mujeres para que entregaran a sus hijos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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