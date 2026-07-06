Reino Unido sanciona a entidades y personal rusos por armas químicas usados contra Navalny y Skripal

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Cazas F-35B de la Marina Real, pertenecientes al Grupo de Ataque de Portaaviones del Reino Unido, despegan del Portaaviones Príncipe de Gales para interceptar una aeronave militar rusa, el jueves 2 de julio de 2026. (Chris Sellars/Ministerio de Defensa vía AP) AP

Las sanciones se anunciaron el mismo día en que el Reino Unido criticó el enfoque “inseguro” de Rusia hacia buques de la Marina Real en el Ártico.

El Ministerio de Relaciones Exteriores británico anunció sanciones contra siete personas y dos institutos científicos. Señaló que estuvieron implicados en la creación de la toxina epibatidina utilizada para envenenar a Navalny en una colonia penal del Ártico en 2024 y del agente nervioso Novichok empleado en un ataque en 2018 en la ciudad inglesa de Salisbury, dirigido contra el exoficial de inteligencia ruso Sergei Skripal. El ataque enfermó gravemente a Skripal y a su hija y causó la muerte de una mujer británica, Dawn Sturgess.

El Reino Unido sancionó al instituto estatal ruso de investigación científica SC Signal y a GNIII VM, el Instituto Estatal de Investigación Científica y Pruebas de Medicina Militar, junto con varios altos funcionarios y científicos.

La secretaria británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, dijo que “el uso reiterado de armas químicas por parte de Rusia es una repugnante violación del derecho internacional y una amenaza directa para la seguridad global”.

También el lunes, el Ministerio de Defensa británico difundió imágenes de cazas F-35 del Reino Unido interceptando una aeronave rusa de patrulla marítima Bear-F que, indicó, se aproximó a un grupo de ataque de portaaviones británico en el mar de Noruega. El Navío de Su Majestad (HMS, por sus siglas en inglés) Príncipe de Gales y otros buques británicos se encuentran en el Ártico como parte de operaciones de la OTAN.

El Ministerio detalló que “el jueves, el Bear-F pasó a baja altitud e innecesariamente cerca del HMS Príncipe de Gales y lanzó un gran número de sonoboyas en las inmediaciones del portaaviones”. Los dispositivos de monitoreo flotan y utilizan sonar para detectar submarinos y otras embarcaciones.

“Esta actividad fue insegura y poco profesional", destacó el Ministerio de Defensa británico en un comunicado. "La aeronave rusa fue interceptada y escoltada por dos cazas F-35 del Reino Unido desde el HMS Príncipe de Gales hasta que abandonó el área”. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP