Reino Unido restringe redes sociales a niños. ¿Qué han hecho otros países?

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Un niño de 12 años juega con su teléfono afuera del colegio en Barcelona, España, el 17 de junio de 2024. (Foto AP/Emilio Morenatti, Archivo) AP

De esta forma, el país se suma a un movimiento internacional para restringir el acceso a las redes sociales basado en la edad. Algunos padres y grupos de defensa de la niñez han acogido las medidas con satisfacción, pero los críticos sostienen que son ineficaces y plantean preocupaciones sobre la privacidad.

Esto es lo que están haciendo otros países:

Australia La prohibición allí fue descrita como una primicia mundial cuando se introdujo en diciembre. Impide que los menores de 16 años tengan cuentas en Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y Twitch. Las empresas tecnológicas pueden ser multadas con hasta 49,5 millones de dólares australianos (35 millones de dólares) si no toman medidas razonables para eliminar las cuentas. No se han impuesto multas. El gobierno afirma que las compañías han cerrado casi 5 millones de cuentas identificadas como pertenecientes a niños.

Indonesia El gobierno anunció en marzo que no se permitirá que los menores de 16 años tengan cuentas en plataformas que podrían exponerlos a la adicción, la pornografía, las estafas en línea y el ciberacoso, entre ellas YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live y la plataforma de videojuegos Roblox.

Malasia Las redes sociales con al menos 8 millones de usuarios en Malasia, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, deben implementar sistemas de verificación de edad y bloquear a los usuarios menores de 16 años para que no creen cuentas. Las empresas que no cumplan pueden enfrentar sanciones de hasta 10 millones de ringgit (2,5 millones de dólares).

Brasil Una ley que entró en vigor en marzo no llega a una prohibición total, pero exige que los menores de 16 años vinculen sus cuentas de redes sociales a un tutor legal para garantizar la supervisión. La legislación también prohíbe que las plataformas utilicen funciones adictivas como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de videos. Los servicios digitales también están obligados a implementar un mecanismo de verificación de edad que vaya más allá de la autodeclaración de que el usuario es mayor de 18 años, para protegerlos de acceder a material inapropiado o prohibido.

Canadá El gobierno presentó este mes una legislación para crear un regulador, la Comisión de Seguridad Digital de Canadá, que podría prohibir que los niños menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales, a menos que las empresas demuestren que pueden eliminar contenido dañino, incluidas imágenes íntimas no consentidas y material que induzca a los niños a hacerse daño, incite a la violencia o fomente el odio. Otros Otros países, entre ellos Francia, España, Dinamarca, Grecia, Tailandia y Corea del Sur, están considerando o están en proceso de introducir medidas para restringir el acceso de los menores a las redes sociales. ________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP

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