americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Reino Unido detiene un petrolero sancionado vinculado a la flota clandestina rusa

LONDRES (AP) — Reino Unido está investigando un petrolero sancionado que se sospecha forma parte de la flota clandestina rusa, que transporta petróleo en violación de las sanciones internacionales por la guerra de Moscú en Ucrania, manifestó el domingo el primer ministro británico, Keir Starmer.

El primer ministro británico, Keir Starmer, sale de su residencia oficial para asistir a la sesión semanal de preguntas al primer ministro en el Parlamento de Londres, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Kin Cheung)
El primer ministro británico, Keir Starmer, sale de su residencia oficial para asistir a la sesión semanal de preguntas al primer ministro en el Parlamento de Londres, el miércoles 10 de junio de 2026. (AP Foto/Kin Cheung) AP

Las fuerzas armadas británicas abordaron y detuvieron el domingo el buque, el Smyrtos, en el canal de la Mancha, en lo que el Ministerio de Defensa del país calificó como “la primera operación de este tipo liderada por el Reino Unido”.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa, el buque será retenido y vigilado frente a la costa sur de Inglaterra para su investigación. La operación se llevó a cabo “en estrecha coordinación” con las autoridades francesas, que previamente han interceptado varios buques vinculados a la flota clandestina.

Se cree que Rusia está utilizando una flota de cientos de barcos para eludir las sanciones por su guerra contra Ucrania.

“Esta operación asesta otro golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no pueden esconderse”, afirmó Starmer.

Las autoridades británicas señalaron que este tipo de operaciones “atacan directamente los recursos que sostienen la agresión de Rusia en Ucrania y reducen su capacidad de amenazar la seguridad en toda Europa y más allá”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
miss grand international bajo presion: denuncias por supuesta retencion de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Miss Grand International bajo presión: denuncias por supuesta retención de pasaportes aumentan la controversia del certamen

Destacados del día

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

Rusia deja a Cuba sin combustible: el tanquero Universal nunca llegó y terminó desviándose a Brasil

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

EEUU advierte que la muerte del líder del Tren de Aragua envía un mensaje a América Latina

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

🚨 DE REFUGIADO EN EEUU A PEDIR LA MUERTE DE MARCO RUBIO: la verdadera historia de Roberto García Cabrejas ❝ EL INVICTO❞

Los británicos Harry Kane, al centro, y Jordan Henderson, a la izquierda, trotan junto a sus compañeros durante la práctica de la selección de Inglaterra, el martes 9 de junio de 2026, en Palm Beach Gardens, Florida. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Policía investiga posible robo en la sede de entrenamiento de Inglaterra en el Mundial; 2 detenidos

Folarin Balogun, de Estados Unidos, festeja tras anotar el tercer tanto de su selección ante Paraguay, en un partido mundialista realizado el viernes 12 de junio de 2026 en Los Ángeles (AP Foto/Andre Penner)

EEUU debuta en su Mundial con goleada de 4-1 ante un Paraguay errático y petrificado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter