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Reinicio asiático de Trump: acuerdos en Manila y Shenzhen, luego cumbre nuclear con Xi y Putin

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para partir hacia Asia el lunes, en un viaje centrado en acuerdos económicos y en conversaciones nucleares trilaterales históricas con Rusia y China, mientras su gobierno se ajusta a una nueva realidad política en Washington.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar un decreto en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar un decreto en la Oficina Oval de la Casa Blanca, el jueves 5 de noviembre de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP

La salida de Trump se produce después de que el presidente, a menudo omnipresente, se mantuviera en gran medida fuera de la vista pública durante los últimos días, incluso cuando una suspensión de operaciones en tierra a nivel nacional trastocó el tráfico aéreo y el gobierno enfrentó duras preguntas sobre su manejo de la situación.

Su viaje a Asia, que comienza en Manila y luego continúa hacia el polo tecnológico chino de Shenzhen, le da a Trump la oportunidad de cambiar el relato respecto de sus problemas internos, como los inconvenientes en los viajes aéreos y las repercusiones de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, en las que su partido perdió ambas cámaras del Congreso.

También es probable que la controversia en torno al gigante tecnológico y fabricante de chips Nvidia se cierna sobre la visita de Trump a China, pese a los esfuerzos de funcionarios del gobierno por restar importancia a los estrechos vínculos del presidente con Jensen Huang, quien renunció la semana pasada como director general tras admitir una relación extramatrimonial con una presunta agente del gobierno chino.

Beijing ha dicho que no estuvo involucrado. Funcionarios de Estados Unidos que informaron a reporteros de forma anónima sobre el viaje de Trump a Asia, bajo reglas establecidas por la Casa Blanca, señalaron que Trump no tenía planes de plantear el asunto al presidente chino Xi Jinping cuando ambos líderes se reúnan.

Huang acompañó a Trump en el Air Force One durante el último viaje del presidente a China en mayo, y ha sido una presencia esporádica cerca de Trump en la Casa Blanca, además de hablar con él con frecuencia. Trump ha sostenido que Estados Unidos necesita preservar su liderazgo en inteligencia artificial y advirtió sobre consecuencias graves si China gana esa competencia.

El escrutinio sobre las acciones del gobierno de Trump relacionadas con Nvidia ha ido en aumento, incluido el retraso del Departamento de Comercio a la hora de restringir las exportaciones de chips de Nvidia a una empresa dirigida por la presunta espía china con quien Huang tuvo la relación.

Consultado sobre el asunto en una entrevista emitida el domingo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que “dejará el funcionamiento interno del Departamento de Comercio en manos del Departamento de Comercio”.

“Creo que lo más importante aquí, Larry, es examinar si Nvidia tenía una cultura de cumplimiento en torno a las restricciones de exportación de Estados Unidos... ¿y a qué nivel?”, le dijo Bessent al presentador de Fox News Larry Kudlow.

El secretario añadió: “Creo que vamos a ver respuestas”.

“Jensen Huang es un innovador increíble, pero eso no los exime de sus obligaciones de cumplimiento”, manifestó Bessent.

Entre quienes viajarán con Trump en la gira por Asia estará Elon Musk, el jefe de SpaceX y Tesla, quien se perfila como uno de los principales objetivos de investigación de la próxima mayoría demócrata en el Congreso.

En Filipinas, Trump se reunirá con líderes del Sudeste Asiático que miran a Estados Unidos en busca de ayuda para contrarrestar la agresión de Beijing en la región. La Casa Blanca indicó que planea firmar un acuerdo comercial con Tailandia mientras esté en Manila.

Luego se dirige a China para la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico —y al final del viaje, las primeras conversaciones trilaterales de la historia con Xi y el presidente ruso, Vladímir Putin, para discutir los arsenales nucleares.

Trump y funcionarios de Estados Unidos han indicado que la reunión con Putin y Xi se centrará en armas nucleares y que los temas de discusión no incluirían la guerra de Rusia en Ucrania, que ya va por su quinto año. Aun así, el presidente ha resaltado recientemente las posibilidades de un acuerdo para poner fin al conflicto.

La reunión trilateral también pondrá bajo los reflectores la guerra en curso de Estados Unidos con Irán, un país que con frecuencia se ha aliado con China y Rusia. A esa guerra se le ha atribuido ampliamente la fuerte derrota del Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato y, aunque Trump ha intentado minimizar las probabilidades de que ordene reanudar ataques importantes contra Irán, también ha dicho que no ve la necesidad de conversaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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