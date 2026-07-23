americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Rei Ami de "KPop Demon Hunters" y el comediante Ken Jeong se suman a "Shark Week"

NUEVA YORK (AP) — Rei Ami, cuya voz ayudó a impulsar la exitosa película “KPop Demon Hunters”, se encontró recientemente frente a muchos cazadores de verdad, observando desde el fondo del océano cómo unos 16 tiburones de arrecife entraban en un frenesí alimentario.

Esta imagen, difundida por Discovery Channel, muestra a la cantante de K-pop Rei Ami (izquierda) y al actor y comediante Ken Jeong —quienes aparecen en K-Pop Shark Heroes— dando inicio a la Shark Week (Semana del Tiburón) anual de Discovery. (Tito Herrera/Discovery Channel vía AP)
Esta imagen, difundida por Discovery Channel, muestra a la cantante de K-pop Rei Ami (izquierda) y al actor y comediante Ken Jeong —quienes aparecen en "K-Pop Shark Heroes"— dando inicio a la "Shark Week" (Semana del Tiburón) anual de Discovery. (Tito Herrera/Discovery Channel vía AP) AP

Tenía miedo, claro. Pero más que eso, se echó a llorar.

“Pensé que estaría un poco más aterrorizada, pero estaba fascinada. Estaba asombrada. Era presenciar la naturaleza”, dijo Rei Ami. “No se pueden poner en palabras las emociones y los sentimientos que experimentas”.

Los espectadores podrán ver la experiencia de Rei Ami con tiburones frente a la península de Corea cuando “Shark Week” de Discovery Channel inicie el domingo.

Veinte nuevos programas de una hora se sumergen de lleno en el mundo de estos antiguos depredadores, desde un intento de inmersión que busca batir récords en aguas infestadas de tiburones hasta averiguar qué desencadena que enormes tiburones toro se enfrenten a los humanos.

“Al crecer, siempre veía ‘Shark Week’”, señaló Rei Ami. “Ves esos comerciales épicos, con el gran blanco saltando fuera del agua y comiéndose el cebo y el atún. Eso quedó grabado en mi cerebro para siempre”.

El actor y comediante Ken Jeong se une a ella para dar inicio a la semana con el programa “K-Pop Shark Heroes” el domingo. Pero mientras ella hizo dos inmersiones en jaula y dos inmersiones libres con tiburones martillo, tiburones de arrecife y tiburones toro, él prefirió mantenerse fuera del agua.

“Soy más bien el Christopher Nolan de la ‘Odisea’ de los tiburones: solo supervisándola”, bromeó Jeong. “Solo vigilándolo todo. En tierra firme y seco. Ahí es cuando hago mi mejor trabajo”.

Es un maratón de tiburones

Las siete noches de nuevos programas terminan el 1 de agosto con un vistazo a cómo los grandes blancos se están desplazando más hacia el norte por la Costa Este y un análisis de cómo los tiburones zorro usan la cola para aturdir y matar a sus presas.

Uno de los momentos destacados es ver a la clavadista de altura Molly Carlson saltar 50 pies (15 metros) desde un helicóptero hacia una jaula de plexiglás en el océano, rodeada de tiburones de arrecife que dan vueltas. A ella no le molesta saltar desde alturas enormes, pero los tiburones la aterrorizan.

“No había ninguna posibilidad de que yo alguna vez nadara con tiburones. Esto simplemente no estaba en mi radar”, dijo Carlson. “Eso siempre ha sido lo mío, y entonces, cuando me invitaron a estar en ‘Shark Week’, pensé: ‘¿Por qué yo?’”.

Los espectadores verán a Carlson, quien ha hablado con franqueza de sus luchas con la ansiedad, superar su miedo de toda la vida a los tiburones. Carlson espera poder motivar a otras personas.

“Si puedo inspirar a esa próxima chica de 16 años que solo quiere esconderse en su habitación y no salir nunca porque tiene miedo de tantas cosas, entonces sin duda voy a encontrar la manera de hacer esto”, expresó Carlson. “Está bien tener miedo y hacerlo de todos modos. Y creo que ese fue el gran propósito detrás de este proyecto para mí”.

Los momentos destacados de este año también incluyen un intento de localizar un mako que, se rumora, mide 15 pies (4 metros) frente a la costa del sur de California, lo que lo convertiría en el más grande jamás documentado.

La bióloga marina Kendyl Berna, veterana de “Shark Week” y cofundadora del grupo de ecología Beyond the Reef, explica que su equipo de científicos cree que una ola de calor marina ha hecho que las presas del mako sean abundantes en esas aguas, lo que permite que los tiburones crezcan más.

“Los tiburones son las cucarachas del mar porque han existido durante 450 millones de años. Son más antiguos que los dinosaurios, son más antiguos que los árboles. Los tiburones simplemente han estado ahí, pero la forma que adoptan cambia constantemente”, dijo Berna.

"Shark Week" es divertido, pero también educativo

"Shark Week” se ha convertido en una parte clave de la programación televisiva de las vacaciones de verano, un espacio donde los humanos, a salvo en tierra, pueden ver a antiguos depredadores deslizarse inquietantemente hasta aparecer en escena y abrir de golpe sus mandíbulas, alimentando pesadillas.

Como siempre, hay un profundo respeto por estas criaturas y una ciencia sólida detrás de los títulos divertidos, los juegos de palabras tiburoneros, la música dramática y los títulos provocadores como “Chum Island: Catching a Killer” (Isla señuelo: Atrapar a un aseso) y “Sharkzilla Takes New York” (Tiburonzilla se apodera de Nueva York).

“Aunque ‘Shark Week’ es muy entretenido y emocionante, en esencia es muy educativo. Y creo que todavía hay mucha desinformación sobre los tiburones y cómo se comportan”, dijo Rei Ami.

“A través de estos episodios, la gente puede entender que en realidad no hay razón para temerles, ¿sabes? Y espero que ese mensaje se reciba”, agregó.

“Shark Week” de Discovery tiene un rival: “SharkFest” de National Geographic, que también ofrece horas de contenido sobre tiburones. Y está la nueva película de Amazon Studios “The Devil’s Mouth”, en la que tiburones toro aterrorizan a estudiantes universitarios en un sistema de cuevas inundadas.

“Shark Week” también ofrece consejos prácticos sobre qué hacer cuando te encuentras cara a hocico con un tiburón, una preocupación en aumento desde Corea hasta Brooklyn a medida que crecen las interacciones. El consejo es claro: deja de salpicar.

“Es aún más imperativo que los humanos sepan cómo actuar y reaccionar en una situación cuando están en el agua y ven un tiburón”, señaló Rei Ami. "Realmente, creo que ayudaría al público a entender cómo funcionan y se comportan estos grandes depredadores”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
el divo de placetas anuncia su llegada a onlyfans desde una banera y establece una tarifa mensual de usd 49,99

El Divo de Placetas anuncia su llegada a OnlyFans desde una bañera y establece una tarifa mensual de USD 49,99

Por Redacción América Noticias Miami
extrana muerte de papito batilongo en filadelfia queda bajo investigacion: que se sabe del influencer cubano

Extraña muerte de Papito Batilongo en Filadelfia queda bajo investigación: qué se sabe del influencer cubano

Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - Andrew Tate, derecha, y su hermano Tristan llegan a un evento el 11 de abril de 2026 en Miami. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, Pool, archivo)

Los hermanos Tate luchan contra la extradición al Reino Unido por cargos de violación y trata sexual

alexis valdes agrede violentamente a la actriz cubana zajaris fernandez

Alexis Valdés agrede violentamente a la actriz cubana Zajaris Fernández

Por Redacción América Noticias Miami

Destacados del día

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

USCIS reanuda los casos congelados de cubanos

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

TENDREMOS QUE HACER ALGO: Marco Rubio promete actuar ante el colapso que amenaza a Cuba

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Cubano acusado de intentar asesinar a su pareja en Hialeah tras apuntarle a la cabeza y halar el gatillo

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Iberostar y Barceló también abandonan Cuba y dejan al régimen sin sus principales cadenas hoteleras españolas

Ferran Torres, de España, festeja su gol ante Argentina en la final mundialista, el domingo 19 de julio de 2026 en East Rutherford, Nueva Jersey (AP Foto/Julio Cortez)

Final mundialista entre España y Argentina fue vista por unos 60 millones en Fox y Telemundo

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter