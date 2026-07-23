Rei Ami de "KPop Demon Hunters" y el comediante Ken Jeong se suman a "Shark Week"

Esta imagen, difundida por Discovery Channel, muestra a la cantante de K-pop Rei Ami (izquierda) y al actor y comediante Ken Jeong —quienes aparecen en "K-Pop Shark Heroes"— dando inicio a la "Shark Week" (Semana del Tiburón) anual de Discovery. (Tito Herrera/Discovery Channel vía AP) AP

Tenía miedo, claro. Pero más que eso, se echó a llorar.

“Pensé que estaría un poco más aterrorizada, pero estaba fascinada. Estaba asombrada. Era presenciar la naturaleza”, dijo Rei Ami. “No se pueden poner en palabras las emociones y los sentimientos que experimentas”.

Los espectadores podrán ver la experiencia de Rei Ami con tiburones frente a la península de Corea cuando “Shark Week” de Discovery Channel inicie el domingo.

Veinte nuevos programas de una hora se sumergen de lleno en el mundo de estos antiguos depredadores, desde un intento de inmersión que busca batir récords en aguas infestadas de tiburones hasta averiguar qué desencadena que enormes tiburones toro se enfrenten a los humanos.

“Al crecer, siempre veía ‘Shark Week’”, señaló Rei Ami. “Ves esos comerciales épicos, con el gran blanco saltando fuera del agua y comiéndose el cebo y el atún. Eso quedó grabado en mi cerebro para siempre”.

El actor y comediante Ken Jeong se une a ella para dar inicio a la semana con el programa “K-Pop Shark Heroes” el domingo. Pero mientras ella hizo dos inmersiones en jaula y dos inmersiones libres con tiburones martillo, tiburones de arrecife y tiburones toro, él prefirió mantenerse fuera del agua.

“Soy más bien el Christopher Nolan de la ‘Odisea’ de los tiburones: solo supervisándola”, bromeó Jeong. “Solo vigilándolo todo. En tierra firme y seco. Ahí es cuando hago mi mejor trabajo”.

Es un maratón de tiburones

Las siete noches de nuevos programas terminan el 1 de agosto con un vistazo a cómo los grandes blancos se están desplazando más hacia el norte por la Costa Este y un análisis de cómo los tiburones zorro usan la cola para aturdir y matar a sus presas.

Uno de los momentos destacados es ver a la clavadista de altura Molly Carlson saltar 50 pies (15 metros) desde un helicóptero hacia una jaula de plexiglás en el océano, rodeada de tiburones de arrecife que dan vueltas. A ella no le molesta saltar desde alturas enormes, pero los tiburones la aterrorizan.

“No había ninguna posibilidad de que yo alguna vez nadara con tiburones. Esto simplemente no estaba en mi radar”, dijo Carlson. “Eso siempre ha sido lo mío, y entonces, cuando me invitaron a estar en ‘Shark Week’, pensé: ‘¿Por qué yo?’”.

Los espectadores verán a Carlson, quien ha hablado con franqueza de sus luchas con la ansiedad, superar su miedo de toda la vida a los tiburones. Carlson espera poder motivar a otras personas.

“Si puedo inspirar a esa próxima chica de 16 años que solo quiere esconderse en su habitación y no salir nunca porque tiene miedo de tantas cosas, entonces sin duda voy a encontrar la manera de hacer esto”, expresó Carlson. “Está bien tener miedo y hacerlo de todos modos. Y creo que ese fue el gran propósito detrás de este proyecto para mí”.

Los momentos destacados de este año también incluyen un intento de localizar un mako que, se rumora, mide 15 pies (4 metros) frente a la costa del sur de California, lo que lo convertiría en el más grande jamás documentado.

La bióloga marina Kendyl Berna, veterana de “Shark Week” y cofundadora del grupo de ecología Beyond the Reef, explica que su equipo de científicos cree que una ola de calor marina ha hecho que las presas del mako sean abundantes en esas aguas, lo que permite que los tiburones crezcan más.

“Los tiburones son las cucarachas del mar porque han existido durante 450 millones de años. Son más antiguos que los dinosaurios, son más antiguos que los árboles. Los tiburones simplemente han estado ahí, pero la forma que adoptan cambia constantemente”, dijo Berna.

"Shark Week" es divertido, pero también educativo

"Shark Week” se ha convertido en una parte clave de la programación televisiva de las vacaciones de verano, un espacio donde los humanos, a salvo en tierra, pueden ver a antiguos depredadores deslizarse inquietantemente hasta aparecer en escena y abrir de golpe sus mandíbulas, alimentando pesadillas.

Como siempre, hay un profundo respeto por estas criaturas y una ciencia sólida detrás de los títulos divertidos, los juegos de palabras tiburoneros, la música dramática y los títulos provocadores como “Chum Island: Catching a Killer” (Isla señuelo: Atrapar a un aseso) y “Sharkzilla Takes New York” (Tiburonzilla se apodera de Nueva York).

“Aunque ‘Shark Week’ es muy entretenido y emocionante, en esencia es muy educativo. Y creo que todavía hay mucha desinformación sobre los tiburones y cómo se comportan”, dijo Rei Ami.

“A través de estos episodios, la gente puede entender que en realidad no hay razón para temerles, ¿sabes? Y espero que ese mensaje se reciba”, agregó.

“Shark Week” de Discovery tiene un rival: “SharkFest” de National Geographic, que también ofrece horas de contenido sobre tiburones. Y está la nueva película de Amazon Studios “The Devil’s Mouth”, en la que tiburones toro aterrorizan a estudiantes universitarios en un sistema de cuevas inundadas.

“Shark Week” también ofrece consejos prácticos sobre qué hacer cuando te encuentras cara a hocico con un tiburón, una preocupación en aumento desde Corea hasta Brooklyn a medida que crecen las interacciones. El consejo es claro: deja de salpicar.

“Es aún más imperativo que los humanos sepan cómo actuar y reaccionar en una situación cuando están en el agua y ven un tiburón”, señaló Rei Ami. "Realmente, creo que ayudaría al público a entender cómo funcionan y se comportan estos grandes depredadores”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP