Influencer: "El régimen cubano no da un tiro en la cabeza, te somete a una agonía más lenta"

“Sin Alexander Otaola yo no hubiese salido a la luz. Vi el concurso y me lancé. Fue increíble participar. Fue un cambio rotundo en mi vida. Me dieron muchas herramientas para trabajar y mejorar mi canal”, dijo.

Fernández relata que su primer video no lo hizo público. Fue una especie de reto personal. Se acercó a la piedra donde reposan las cenizas del dictador Fidel Castro y allí, rodeada de policías, en uno de los sitios más custodiados de Cuba, hizo declaraciones en contra de la dictadura.

La influencer, que tiene presencia en la principales redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram y Twitter cree que el cambio en Cuba está muy cerca.

“Hay una chispa encendida porque los jóvenes cada vez tienen los ojos más abiertos fundamentalmente con respecto a información”, dijo la joven en relación con las protestas en la isla, cuya mayor muestra fueron las manifestaciones del 11 de julio cuando decenas de miles salieron a las calles pidiendo libertad.

“Imagínate a esos chicos de 16 años que sus profesores de historia le estén hablando de la revolución y ellos hayan tenido a sus primos en las manifestaciones del 11 de julio y los hayan reprimido”, ejemplificó.

“Hay que escuchar hablar a los universitarios, las cosas que comentan a escondidas…” dijo.

La influencer tiene previsto reunirse en las próximas semanas con congresistas y activistas cubanoamericanos para “llevar la verdad de Cuba a todo el que quiera escucharla”.

Fernández exhortó a los jóvenes cubanos a estar listos para salir a las calles nuevamente.

“A los jóvenes quiero pedirles que se cuiden, que no se regalen. En cualquier momento se producirá un 11 de julio 2.0 y en ese momento, aunque no se conozcan, todos los que salgan a la calle van a ser hermanos y se van a reconocer”, dijo.