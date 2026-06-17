Redadas en 6 fabricantes de helados de Japón por posible "cártel de precios"

Meiji Co., con sede en Tokio, señaló en un comunicado que había sido objeto de una redada el martes, bajo sospecha de violar las leyes antimonopolio.

“Aceptamos con sinceridad el hecho de que nuestra compañía fue allanada y prometemos cooperar plenamente con la investigación de la Comisión de Comercio Justo de Japón”, indicó la empresa.

Otras cinco compañías —Morinaga Milk Industry Co., Morinaga & Co., Lotte Co., Ezaki Glico Co. y Akagi Nyugo Co.— emitieron comunicados similares. No estaba claro cuándo se llevaron a cabo las redadas.

Además de helados, las empresas elaboran diversos alimentos, postres y productos de confitería, incluidos pudines, barras de chocolate y chicle, que se venden ampliamente en supermercados y tiendas de conveniencia de todo el país.

Los medios japoneses lo calificaron como “un cártel de precios”. Según los reportes, altos directivos de las compañías se mantuvieron en contacto entre sí durante varios años para coordinar aumentos del precio de los helados de 10 yenes (6 centavos de dólar estadounidense), por ejemplo, así como el momento de esas alzas.

Las autoridades de competencia realizan periódicamente redadas de alto perfil para proteger la competencia leal, como una a Google, a la que instruyeron a corregir sus restricciones de búsqueda publicitaria que, presuntamente, afectaban a Yahoo en el país.

También participaron en una investigación en 2022, realizada junto con fiscales, sobre la importante empresa publicitaria Dentsu, como parte de una amplia pesquisa por corrupción relacionada con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En el caso más reciente, la comisión no ha hecho comentarios. Pero vigilar a los fabricantes de helados por posibles infracciones en materia de precios parece formar parte de su rutina.

El sitio web de la comisión incluye un ejemplo de una heladería que se negaba a distribuir productos a minoristas a menos que aceptaran un determinado precio sugerido, acompañado de coloridas ilustraciones al estilo manga.

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Yuri Kageyama está en Threads como @yurikageyama

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP