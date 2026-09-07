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Red Bull mantiene a Lawson para el GP de Madrid mientras Hadjar se recupera

MADRID (AP) — Por tercera carrera consecutiva, Liam Lawson se unirá a Max Verstappen como piloto de Red Bull mientras Isack Hadjar se recupera de una fractura de muñeca, anunció el lunes el equipo de Fórmula 1.

El piloto de Red Bull, Liam Lawson (de Nueva Zelanda), maniobra con su monoplaza durante la sesión de clasificación previa al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en Monza, Italia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni)
El piloto de Red Bull, Liam Lawson (de Nueva Zelanda), maniobra con su monoplaza durante la sesión de clasificación previa al Gran Premio de Italia de Fórmula 1, en Monza, Italia, el sábado 5 de septiembre de 2026. (Foto AP/Antonio Calanni) AP

Hadjar se lesionó durante el receso de verano y todavía no se ha recuperado por completo, lo que llevó a Red Bull a permitir que Lawson conduzca en el Gran Premio de Madrid esta semana.

“La recuperación de Isack sigue avanzando de manera positiva. Aunque no está listo para volver al cockpit, estará en Madrid apoyando al equipo”, indicó Red Bull en un comunicado.

Lawson está teniendo su temporada más sólida en la F1 y marcha noveno en la clasificación, un puesto por detrás de Hadjar. Eso ha contribuido al regreso del neozelandés a Red Bull, de donde fue apartado tras apenas dos carreras en 2025.

“Todos en Oracle Red Bull Racing esperan con ganas darle la bienvenida a Isack de vuelta al volante muy pronto”, añadió el equipo.

Después del GP de Madrid, la serie se traslada a Azerbaiyán el 26 de septiembre.

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