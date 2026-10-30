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Recuperan primer cadáver en Kenia tras una semana de búsqueda en edificio colapsado

NAIROBI, Kenia (AP) — El primer cadáver fue recuperado el viernes de entre los escombros de un edificio de varios pisos que se derrumbó hace una semana en la capital de Kenia, y 16 personas siguen desaparecidas. Las autoridades habían desplegado tecnología de imágenes térmicas para ayudar a buscar entre los restos.

Bomberos y expertos forenses kenianos buscan entre los escombros de un edificio de varias plantas que se derrumbó en Nairobi, Kenia, el martes 27 de octubre de 2026. (Foto AP/Brian Inganga)
Bomberos y expertos forenses kenianos buscan entre los escombros de un edificio de varias plantas que se derrumbó en Nairobi, Kenia, el martes 27 de octubre de 2026. (Foto AP/Brian Inganga) AP

El cuerpo de una mujer fue hallado seriamente mutilado tras quedar aplastada por el pesado concreto y el acero que componían el edificio de 18 pisos en la concurrida zona comercial de Eastleigh, en Nairobi.

El edificio, que estaba en construcción, se derrumbó el viernes pasado.

El gobernador de Nairobi, Johnson Sakaja, afirmó que el edificio no contaba con las aprobaciones de construcción requeridas. Agregó que alquilar los locales terminados en la planta baja y en los pisos del sótano era ilegal, ya que las normas exigen que los edificios se sometan a inspección y obtengan un certificado de ocupación antes de ser habitados.

Las familias que creían que sus seres queridos seguían atrapados bajo los escombros han estado acampando en el lugar del derrumbe durante una semana, con la esperanza de recibir noticias positivas.

Sin embargo, algunas habían empezado a perder la esperanza luego que pasara la ventana crítica de 72 horas tras el colapso. Indicaron que cada vez dudaban más de que sus seres queridos pudieran sobrevivir más de tres días bajo los escombros.

Desde el sábado, no se había sacado a ningún otro sobreviviente de entre los restos. Las cuatro personas rescatadas anteriormente relataron sus traumáticas experiencias de haber quedado atrapadas bajo la estructura derrumbada.

A principios de esta semana, las autoridades desplegaron tecnología de imágenes térmicas proporcionada por un equipo de China para ayudar en la búsqueda. Autoridades señalaron que el equipo había detectado a dos seres humanos bajo los escombros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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