Receptor de Chiefs Rashee Rice, libre tras 30 días preso por violar libertad condicional por choque

Rice, de 26 años, ingresó a la cárcel el 19 de mayo después de dar positivo por THC. Al salir, Rice pasó rápidamente junto a un puñado de reporteros y se subió a un SUV que lo esperaba.
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KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El receptor abierto de los Chiefs, Rashee Rice, fue puesto en libertad de una cárcel del condado de Dallas el martes tras cumplir una condena de 30 días por violar los términos de su libertad condicional, derivada de su papel en un accidente automovilístico que dejó a varias personas heridas en una autopista de Texas.
Rice, de 26 años, ingresó a la cárcel el 19 de mayo después de dar positivo por THC. Al salir, Rice pasó rápidamente junto a un puñado de reporteros y se subió a un SUV que lo esperaba.
Rice fue operado aproximadamente una semana antes de ser sentenciado para limpiar restos en su rodilla derecha, que le estaban causando inflamación. Un juez aprobó una solicitud de sus abogados para permitirle recibir tratamiento en el Hospital Parkland mientras cumplía su condena.
Rice se perdió todos los entrenamientos voluntarios de pretemporada de los Chiefs y su minicampamento obligatorio, que concluyó la semana pasada. Pero el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, comentó recientemente que espera que se presente a tiempo al campamento de entrenamiento a finales de julio.
“(El preparador físico de los Chiefs) Rick (Burkholder) ha hablado con él más de lo que yo lo he hecho”, indicó Reid, “solo para asegurarse de que todo estuviera listo para que pudiera hacer algo de rehabilitación y aun así cumplir el tiempo que necesitaba cumplir. Así que él está al tanto de eso, y gracias a Dios que le están permitiendo hacerlo. Así que han sido excelentes con eso”.
Los Chiefs esperan que Rice ayude a una ofensiva que a menudo tuvo dificultades durante un decepcionante cierre de 6-11 la temporada pasada.
Ha sido valioso cuando ha estado disponible, al atrapar 156 pases para 1.797 yardas y 14 touchdowns y ayudar a los Chiefs a ganar el Super Bowl en la temporada 2023. Pero también se ha perdido partidos por suspensiones y lesiones, lo que se ha traducido en apenas 28 encuentros disputados en tres temporadas.
“Seguimos adelante con normalidad a medida que avanzamos aquí”, expresó Reid durante los entrenamientos voluntarios. “Cuando regrese, tenemos que ponerlo al día en lo que necesita hacer y asegurarnos de que lo asimile. No es algo fácil por lo que está pasando”.
“Las lecciones de vida son importantes”, añadió Reid, “pero a todos se nos dan oportunidades para aprender, y él está en esa posición ahora”.
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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
FUENTE: AP
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