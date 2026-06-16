americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Receptor de Chiefs Rashee Rice, libre tras 30 días preso por violar libertad condicional por choque

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El receptor abierto de los Chiefs, Rashee Rice, fue puesto en libertad de una cárcel del condado de Dallas el martes tras cumplir una condena de 30 días por violar los términos de su libertad condicional, derivada de su papel en un accidente automovilístico que dejó a varias personas heridas en una autopista de Texas.

Rice, de 26 años, ingresó a la cárcel el 19 de mayo después de dar positivo por THC. Al salir, Rice pasó rápidamente junto a un puñado de reporteros y se subió a un SUV que lo esperaba.

Rice fue operado aproximadamente una semana antes de ser sentenciado para limpiar restos en su rodilla derecha, que le estaban causando inflamación. Un juez aprobó una solicitud de sus abogados para permitirle recibir tratamiento en el Hospital Parkland mientras cumplía su condena.

Rice se perdió todos los entrenamientos voluntarios de pretemporada de los Chiefs y su minicampamento obligatorio, que concluyó la semana pasada. Pero el entrenador de los Chiefs, Andy Reid, comentó recientemente que espera que se presente a tiempo al campamento de entrenamiento a finales de julio.

“(El preparador físico de los Chiefs) Rick (Burkholder) ha hablado con él más de lo que yo lo he hecho”, indicó Reid, “solo para asegurarse de que todo estuviera listo para que pudiera hacer algo de rehabilitación y aun así cumplir el tiempo que necesitaba cumplir. Así que él está al tanto de eso, y gracias a Dios que le están permitiendo hacerlo. Así que han sido excelentes con eso”.

Los Chiefs esperan que Rice ayude a una ofensiva que a menudo tuvo dificultades durante un decepcionante cierre de 6-11 la temporada pasada.

Ha sido valioso cuando ha estado disponible, al atrapar 156 pases para 1.797 yardas y 14 touchdowns y ayudar a los Chiefs a ganar el Super Bowl en la temporada 2023. Pero también se ha perdido partidos por suspensiones y lesiones, lo que se ha traducido en apenas 28 encuentros disputados en tres temporadas.

“Seguimos adelante con normalidad a medida que avanzamos aquí”, expresó Reid durante los entrenamientos voluntarios. “Cuando regrese, tenemos que ponerlo al día en lo que necesita hacer y asegurarnos de que lo asimile. No es algo fácil por lo que está pasando”.

“Las lecciones de vida son importantes”, añadió Reid, “pero a todos se nos dan oportunidades para aprender, y él está en esa posición ahora”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, da una conferencia de prensa el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez es reelegido presidente del Real Madrid para allanar el regreso de Mourinho

Destacados del día

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump se reúne con Zelensky en el G7 y afirma que Rusia debe alcanzar un acuerdo para terminar la guerra

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Trump confirma que el estrecho de Ormuz estará totalmente abierto este viernes tras acuerdo con Irán

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Plataforma EnvíosCuba anuncia su cierre en medio de las sanciones de Trump contra el conglomerado GAESA

Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial
CAPTADO EN CAMARA

Cubano de Lehigh Acres termina arrestado por disparar contra un dron policial

A MÍ ME ELIGIERON: Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

"A MÍ ME ELIGIERON": Díaz-Canel responde a periodista de EEUU sobre elecciones en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter