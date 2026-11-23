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Thielbar, que cumplirá 40 años antes del inicio de los entrenamientos de primavera, pasó las dos últimas temporadas con los Cubs y la temporada pasada participó en 58 juegos con una efectividad de 4,86. Tiene marca de 29-20 con una efectividad de 3,45 a lo largo de 10 temporadas, incluidas las primeras ocho en Minnesota.

Los Reales tuvieron uno de los peores bullpens de las Grandes Ligas la temporada pasada, al ubicarse en el puesto 27 con una efectividad de 4,78.

El gerente general J.J. Picollo convirtió en prioridad la reestructuración de su cuerpo de relevistas durante la temporada baja. Eso quedó subrayado la semana pasada, cuando los Reales canjearon al antesalista venezolano Maikel Garcia, ex All-Star, junto con el lanzador James McArthur y un jugador de ligas menores a los Marineros a cambio de los abridores derechos Bryce Miller y Logan Evans, y del relevista zurdo Jose Ferrer.

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FUENTE: AP