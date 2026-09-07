Real Sociedad logra un triunfo dramático en La Liga con gol tardío de Luka Sučić

Job Ochieng puso el 1-0 para la Real a los 11 minutos y Yangel Herrera añadió el segundo con la ayuda de un fallo del portero 20 minutos después.

Sin embargo, el impulso cambió después de que Jon Martin, de la Real, viera la tarjeta roja por una dura entrada a los 65.

El delantero Thomas Lemar, cedido, recortó distancias para el Elche cuatro minutos después y luego Fer Nino empujó el empate nueve minutos más tarde.

Elche desperdició una serie de ocasiones para lograr su primera victoria de la temporada y lo pagó caro cuando Sučić marcó al contragolpe en los segundos finales.

La Real era novena, con siete puntos en cinco partidos, mientras que Elche compartía el último lugar con un punto.

Celta de Vigo seguía buscando su primera victoria de la temporada tras empatar 1-1 en Getafe.

El Celta no logró despejar un córner desde la derecha y el delantero uruguayo Martin Satriano aprovechó el balón suelto para marcar el primero a quemarropa.

El empate del Celta a los 57 minutos también llegó tras un córner, con Carl Starfelt anotando de cabeza.

Zaid Romero, del Getafe, fue expulsado tras recibir la segunda tarjeta amarilla a mitad del segundo periodo y, aunque el Celta se volcó en busca del gol del triunfo, no lo consiguió un equipo que suma apenas dos goles en cinco partidos de liga esta campaña.

Getafe estaba en el 15to puesto, y el Celta estaba un lugar y un punto por detrás.

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FUENTE: AP