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Real Madrid sufre su primera derrota desde el regreso de Mourinho

Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada cuando a Kylian Mbappé le atajaron un penalti en el tiempo añadido en La Liga.

Jude Bellingham del Real Madrid reacciona a la derrota mientras los jugadores del Real Madrid festejan tras el partido de La Liga el viernes 4 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton)
Jude Bellingham del Real Madrid reacciona a la derrota mientras los jugadores del Real Madrid festejan tras el partido de La Liga el viernes 4 de septiembre del 2026. (AP Foto/Jose Breton) AP

El Madrid cayó 1-0 en casa del Real Betis para su primera derrota desde el regreso del entrenador José Mourinho.

El Betis sorprendió al Madrid cuando el recién llegado delantero irlandés Troy Parrott empujó un balón que Thibaut Courtois hizo bien en detener tras un cabezazo de un compañero de Betis.

La mejor ocasión de Madrid para responder llegó hasta que Vinícius Júnior provocó un penal cuando Natan lo derribó dentro del área en el tiempo añadido. Pero el portero del Betis, Álvaro Vallés, se lanzó para bloquear el disparo de Mbappe desde los once metros, coronando su gran actuación de la noche.

Los merengues había ganado sus tres primeros partidos en La Liga.

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FUENTE: AP

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